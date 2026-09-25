Riquelme celebra con orgullo 61 años de historia de la casa de los “Gatos Negros”

El alcalde presidió el aniversario 61 del Tecnológico de La Laguna, desde donde exhortó a los estudiantes a seguirse preparando, innovar y soñar en grande.

Torreón, Coahuila.- En el marco del 61 aniversario del Tecnológico de La Laguna, la mañana de este viernes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís celebró junto a directivos, docentes, estudiantes y exalumnos de la institución, la huella que en estas más de seis décadas ha dejado la casa de los “Gatos Negros” en todos los ámbitos de la vida productiva de la Laguna, del estado y del país.

El presidente municipal expresó su orgullo de ser egresado de esta casa de estudios donde encontró amistades entrañables, experiencias y enseñanzas que marcaron su formación personal y profesional, desde su paso al frente de la sociedad de alumnos.

En ese sentido, Riquelme Solís exhortó a los estudiantes que hoy forman parte del Tecnológico de La Laguna, a aprovechar que están en una de las instituciones educativas más reconocidas y respetadas de la región, y que las condiciones de Torreón ahora son de mayor dinamismo, crecimiento y oportunidades laborales para que los egresados no tengan que dejar la ciudad ni sus familias.

Asimismo, destacó el ambiente de seguridad que se vive en Torreón y en Coahuila con las estrategias del gobernador Manolo Jiménez, y que derivan en más confianza, más inversión y mejores sueldos. Por lo tanto, dijo, es importante generar más competitividad desde las aulas para ir nutriendo cada vez más la mano de obra calificada.

“En sus manos está el presente y el futuro de nuestra tierra, ustedes son la razón de ser de esta institución, son la generación que conducirá los cambios tecnológicos, económicos y sociales en los próximos años. Aprovechen al máximo cada clase, cada proyecto y cada oportunidad de aprendizaje. No dejen de prepararse, de innovar y de soñar en grande porque el talento lagunero demuestra una y otra vez que compite y triunfa en cualquier parte del mundo y ustedes son prueba de ello”, externó el edil.

Finalmente, el presidente municipal reiteró su felicitación a todos quienes forman parte y mantienen vivo el espíritu del Tecnológico de La Laguna. “Gracias por engrandecer el nombre de esta institución con conocimiento, esfuerzo y perseverancia. Que sigan formando a las mujeres y hombres que construyen el futuro de La Laguna, de Coahuila y de México”.

Estuvieron también el Senador Gabriel Elizondo Pérez; Donato Gutiérrez Aguirre, presidente del consejo de vinculación del Tecnológico de La Laguna; Pablo García Chacón, presidente de la Canacintra Torreón; Jaime Díaz Posada, director del Instituto Tecnológico de Torreón; Jorge Néstor Butrón Venegas, secretario general de la delegación sindical; David Osvaldo Maldonado Serrano, coordinador de ICOJUVE; y José Omar Saldívar Correa, director del Instituto Tecnológico de la Laguna. (El Heraldo de Saltillo)