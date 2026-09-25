A semanas de estrenar color, el INE deja el color morado; usara el gris

Tras críticas por “ajolotización”, el INE desecha el lila y se pinta de gris.

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo cambio en su identidad visual y sustituirá los tonos lila y violeta adoptados recientemente por un esquema basado en color gris institucional.

La modificación fue avalada por la Junta General Ejecutiva en medio de cuestionamientos sobre el proceso y el posible impacto presupuestal de actualizar la imagen del organismo.

Además, el cambio ocurre apenas semanas después de la anterior renovación gráfica, cuando cambió de rosa a lila, lo que ha reabierto el debate sobre los criterios utilizados para definir la identidad visual del INE, árbitro electoral mexicano.

Ante la lluvia de críticas y burlas por el color que la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE eligió el pasado 9 de septiembre, similar al que la administración de Brugada utilizó para pintar las bardas y puentes de la ciudad para el Mundial de Fútbol (un fenómeno que se conoció como “ajolotización” de la capital), la Junta General Ejecutiva tuvo una reunión en la noche de este jueves para definir el nuevo color.

“El gris, en sus distintas tonalidades, será el color predominante, en atención a los valores de neutralidad e imparcialidad del Instituto como árbitro de las contiendas electorales”, determinó el acuerdo adoptado por unanimidad por la junta, integrada por Guadalupe Taddei y Roberto Félix López (el nuevo titular de facto de la Secretaría Ejecutiva), y por los directores de área del INE que han sido nombrados por la presidenta del organismo.

Ante tal acción, el contralor pidió que el INE entregue un inventario de bienes que serían afectados por el cambio de color, para que “no sean sustituidos únicamente por razones de imagen”. “¿Con cargo a qué partidas presupuestales se realizarán las nuevas adquisiciones, reposiciones, o producciones que deriven del manual?”, preguntó Víctor Hugo Carvente contralor del Órgano Interno de Control.

El contralor pidió transparentar el inventario de materiales a sustituir y precisar las partidas presupuestales que financiarán la actualización, al señalar un posible conflicto con los principios de austeridad y uso eficiente de recursos. (El Heraldo de Saltillo)

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