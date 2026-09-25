Envejecimiento de la población transforma economía, familias y sistemas de salud en México

En los trabajos del Segundo Seminario de Bienestar económico, pensiones y retiro saludable quedó de manifiesto la urgencia de que la vejez se viva en mejores condiciones y pensando de forma colectiva

La manera en que una sociedad trata a sus personas mayores revela su comprensión de la dignidad humana. Si permitimos que la gente llegue a la vejez con miedo a la pobreza, angustia ante la enfermedad, en soledad, con discriminación, no hacemos frente a un problema individual, sino que estamos ante una deuda colectiva.

La secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruíz, expresó lo anterior al inaugurar el Segundo Seminario de Bienestar económico, pensiones y retiro saludable, donde recordó que nuestra nación envejece:

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, elaborada por el INEGI, en el país viven 32 millones de 50 años y más, 53 por ciento mujeres y 47 por ciento hombres.

Las cifras anuncian una reconfiguración de la vida nacional, de la economía, el mercado laboral, las familias, las ciudades, los sistemas de salud, pensiones y la forma en que entendemos el tiempo, indicó ante estudiantes, profesorado, investigadoras e investigadores reunidos en el auditorio Carlos Graef, de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM.

En la apertura del encuentro, que se enmarca en el 15 aniversario de actividades del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), la doctora en antropología social comentó que ese proceso de la vida es una realidad y responsabilidad de todas las generaciones, por ello la pregunta no es solo cuántas personas mayores habrá en México, sino en qué condiciones lo harán.

En la Universidad Nacional asumimos una responsabilidad particular: investigar, formar profesionales, producir conocimiento y contribuir a las políticas públicas sin perder de vista cómo puede ese saber mejorar la vida de los seres humanos, aseveró ante el director de la FC, Luis Felipe Jiménez García; y la directora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Nora del Consuelo Goris Mayans.

Romper con el individualismo

En el Seminario -cuyo tema es “Bienestar Integral en la Vejez: Pensiones, Seguridad Económica y Salud Mental”- Luis Felipe Jiménez mencionó la importancia de abordar estos desafíos mediante el trabajo interdisciplinario, matemáticas, actuaría y la estadística como herramientas fundamentales para comprender los cambios demográficos, evaluar riesgos y contribuir al desarrollo de sistemas de protección social sostenibles.

Al hacer uso de la palabra, Nora del Consuelo Goris dijo a los estudiantes de la carrera de Actuaría que esta licenciatura cuenta con la experiencia, madurez y presencia para impactar a la sociedad.

A decir de la coordinadora del SUIEV, Verónica Z. Montes de Oca Zavala, en México hemos construido un bienestar en el que se ha individualizado el esfuerzo de las personas, en el cual pareciera que la carrera por envejecer y tener un retiro saludable, adecuado y digno es responsabilidad de cada uno; ese concepto se está dejando atrás en el mundo.

La experta estimó fundamental pensar en los sistemas de pensiones y de salud, en el mercado de trabajo y la labor profesional a partir de una perspectiva colectiva donde importe el bienestar personal y el de la sociedad mexicana.

A su vez, el coordinador de la licenciatura de Actuaría de la FC, Jaime Vázquez Alamilla, externó que son pocas las y los actuarios quienes se dedican a pensiones y seguridad social, por lo que sugirió a los estudiantes poner mayor atención en este dilema, pues les tocará enfrentarlo. (UNAM)