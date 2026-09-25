Más de 100 talentos coahuilenses participan en las audiciones de Notre-Dame de Paris

Con la participación de 103 artistas, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, llevó a cabo las audiciones de canto y baile para integrar el elenco del musical Notre-Dame de Paris, proyecto realizado en colaboración con el Consulado de Francia, en el marco de los festejos por el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia.

La convocatoria reunió a 46 participantes en la disciplina de baile y 57 en canto, quienes acudieron al Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” con la oportunidad de demostrar su talento y formar parte de una producción que fortalece el intercambio cultural entre Coahuila y Francia.

Las audiciones de baile se realizaron de las 16:00 a las 18:00 horas, mientras que las pruebas de canto tuvieron lugar de las 18:30 a las 21:00 horas, en una jornada marcada por el entusiasmo, la preparación y la diversidad de perfiles artísticos.

La Secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Aurora Rodarte Rangel, destacó que este tipo de proyectos permiten abrir nuevas oportunidades para las y los artistas locales y generar espacios donde puedan mostrar su trabajo, fortalecer su experiencia profesional y proyectar su talento.

“Detrás de cada persona que hoy llegó a una audición hay preparación, esfuerzo, sueños y una historia. Queremos seguir abriendo puertas para que nuestras y nuestros artistas tengan oportunidades reales de crecer, de mostrar lo que saben hacer y de participar en proyectos cada vez más importantes”, expresó Rodarte Rangel.

Asimismo, señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría de Cultura trabaja para fortalecer alianzas nacionales e internacionales que permitan acercar a Coahuila proyectos de gran formato y, al mismo tiempo, colocar al talento local en el centro de estas oportunidades.

La dirección de las audiciones estuvo a cargo de César Alonso. Como jurado en la disciplina de baile participaron Pilar Martínez, coreógrafa y bailarina profesional, y Javier Rodríguez, director de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila.

En las audiciones de canto, el jurado estuvo integrado por Aimee Tamayo, cantante y soprano, y Joel Almaguer, pianista y gestor cultural, quienes evaluaron las cualidades vocales, interpretativas y escénicas de las y los aspirantes.

Para el área de canto se buscaron perfiles para interpretar a personajes como Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Gringoire, Phoebus, Clopin y Fleur-de-Lys, además de voces para la conformación del coro base del proyecto.

En baile, se evaluaron aspectos como musicalidad, coordinación, potencia, resistencia física, interpretación, presencia escénica y trabajo en ensamble, considerando perfiles provenientes de distintas disciplinas, entre ellas danza contemporánea, breaking, hip-hop, parkour, gimnasia, acrobacia, circo, danza aérea, tricking y ballet clásico.

La realización de estas audiciones representa también una oportunidad para fortalecer los lazos culturales entre México y Francia, llevando la colaboración institucional al terreno artístico y generando beneficios concretos para creadoras, creadores e intérpretes de Coahuila.

Para el Gobierno de Coahuila, estas alianzas permiten que el intercambio cultural internacional se traduzca en escenarios, experiencias y nuevas oportunidades para el talento coahuilense, acercando proyectos de gran nivel a la comunidad artística de la entidad.

La Secretaría de Cultura de Coahuila continuará trabajando para generar espacios de encuentro, formación y proyección, convencida de que impulsar a quienes hacen cultura es también fortalecer la identidad y la vida cultural de nuestro estado. (El Heraldo de Saltillo)