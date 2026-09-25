Presentan a medios el 2º Congreso Nacional “Mujeres Sin Reglas, Menopausia Consciente”

Es Coahuila un referente a nivel nacional en contar con este programa.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, participó en la presentación a medios del 2º Congreso Nacional “Mujeres Sin Reglas, Menopausia Consciente”, edición Salud y Bienestar 40+, un encuentro que busca generar información, conciencia y herramientas para que las mujeres vivan esta etapa de manera informada.

Durante la presentación se destacó la importancia de abrir espacios de diálogo y conocimiento sobre la menopausia, reconociéndola como una etapa natural de la vida que requiere información, atención y acompañamiento, así como una visión integral que considere la salud física, emocional y social de las mujeres.

La Secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, señaló que hablar de menopausia también significa hablar de derechos y de la necesidad de que las mujeres cuenten con información suficiente para tomar decisiones sobre su salud.

“En Coahuila queremos que las mujeres sepan que no están solas y que cada etapa de su vida merece ser vivida con información, acompañamiento y dignidad. Hablar de menopausia nos permite romper con estigmas, generar conciencia y promover una atención integral que ponga al centro el bienestar de las mujeres”, destacó.

Añadió que desde el Gobierno del Estado encabezado por Manolo Jiménez Salinas, se continuará impulsando la coordinación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil para generar espacios de información y sensibilización que atiendan las necesidades de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.

El Congreso, organizado por SER Integral A.C., a través de su programa Mujeres Sin Reglas, se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones de Torreón, donde se reunirán especialistas y participantes para abordar distintos aspectos relacionados con la salud y el bienestar durante la etapa 40+.

La participación de la Secretaría de las Mujeres en este tipo de iniciativas refrenda el compromiso del Gobierno de Coahuila de impulsar acciones que contribuyan a que las mujeres cuenten con información, herramientas y espacios que favorezcan su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos en todas las etapas de su vida.

Asimismo, se resaltó la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones, sociedad civil y especialistas para fortalecer la sensibilización en torno a la menopausia y promover una cultura de atención y acompañamiento.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila continúa trabajando para construir condiciones que permitan a las mujeres vivir cada etapa de su vida con mayor información y dignidad. (El Heraldo de Saltillo)