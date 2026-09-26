Impulsa Javier Díaz reforestación y limpieza de arroyos

Refuerza Saltillo el programa “Bosques Urbanos Lineales” y atiende el arroyo Charquillo

El alcalde Javier Díaz González mantiene una intensa jornada de acciones en favor del medio ambiente, con trabajos de reforestación, limpieza y deshierbe a fin de recuperar más espacios públicos y fortalecer la prevención ante las lluvias.

Como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realiza trabajos de reforestación con arbolado de la especie pino piñonero en el camellón central del bulevar José Musa de León, entre el bulevar José Narro Robles y la Carretera a Los Valdez.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas acciones forman parte de su estrategia municipal para incrementar y generar espacios urbanos con mayor presencia de arbolado.

De manera simultánea, cuadrillas de “Aquí Andamos” intensificaron las labores de limpieza integral y deshierbe en el arroyo Charquillo, en el punto donde atraviesa el bulevar José María Rodríguez y la calle Carlos Finlay, en la colonia Alpes.

En este punto se retiró maleza, basura y desechos acumulados, a fin de reducir riesgos para las familias y los automovilistas de este sector. (El Heraldo de Saltillo)