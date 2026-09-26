Buscaría empresario incrementar producción de AHMSA

Ciudad de México.- José Arturo Domínguez Arteaga, empresario que ofreció adquirir Altos Hornos de México por mil 400 millones de dólares, buscaría reactivar e incrementar la producción de acero y sumar más trabajadores de los que tenía cuando cesó sus operaciones a finales de 2022.

Entrevistado afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, donde este viernes se realizó la audiencia de subasta de AHMSA, Domínguez Arteaga dijo que su intención es incrementar el tamaño de la empresa.

«(Quiero) invertir en equipo nuevo, nuevo, los hornos viejos hay que hacerlos unas esculturas. Solamente equipo nuevo para producir acero de calidad», dijo el empresario.

«(Trabajaremos) con los mismos trabajadores y hasta más. Vamos a crecer Altos Hornos 12 veces».

El titular de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) dijo que actualmente no está dentro del negocio del acero, aunque afirmó conocer el sector.

«Con mi empresa estuve en todas las acereras del mundo».

Domínguez Arteaga, quien dijo ser originario del Municipio de Arteaga, señaló que ofreció por AHMSA el doble del monto mínimo establecido y que, de resultar ganador, prevé reanudar las operaciones en aproximadamente seis meses.

El nombre de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) comenzó a aparecer desde hace más de un año entre las empresas interesadas en adquirir AHMSA.

En octubre de 2025, especialistas de la firma recorrieron las principales instalaciones de la acerera para evaluar las condiciones de los equipos y las plantas, con miras a determinar la viabilidad de presentar una oferta.

Se dedica a la minería

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, quien estuvo presente en las instalaciones del Poder Judicial, dijo que Domínguez Arteaga dialogó con ellos durante uno de los recesos de la audiencia y les comentó que cuenta con minas en todo México.

«Él no participa en la Cámara del Acero, de lo que nos platicó, él tiene alrededor de 120 minas, dijo que él se dedica al ramo de la minería, pero ya tiene todo preparado para meterse al ramo de la producción de acero», dijo el representante de trabajadores.

«Su base la tiene en Michoacán y Guadalajara, dice que saca cobre, fierro, plata, oro. Fue lo que nos platicó en una plática informal en los recesos que hubo.

«Platicamos con él, nos dice que está dispuesto a acondicionar AHMSA para producir el doble de lo que producía en sus mejores tiempos».

Durante la audiencia de subasta, celebrada este viernes en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Domínguez Arteaga fue el único postor para adquirir AHMSA y previamente había informado su participación al Síndico de Quiebra de la acerera.

El empresario no cumplió con el requisito de presentar 56 millones de dólares como «garantía de seriedad» de la oferta ni acreditó la solvencia para cubrir los mil 400 millones de dólares ofrecidos.

Sin embargo, la Jueza Ruth Haggi Huerta García le otorgó un plazo de 10 días para presentar la fianza solicitada. (AGENCIA REFORMA)