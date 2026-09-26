Habrá este domingo Feria de la Salud en Rectoría de la UA de C

La jornada se realizará este domingo 27 de septiembre con servicios gratuitos y de bajo costo, como el de lentes a bajo costo que ofrecerá la diputada María del Mar Treviño

Para acercar servicios de prevención y atención primaria a las familias saltillenses, este domingo 27 de septiembre se llevará a cabo una Feria de la Salud en la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), actividad en la que participa la diputada coahuilense María del Mar Treviño Garza junto con instituciones y organizaciones.

La jornada se desarrollará de 8 a 11 de la mañana y será abierta al público en general como resultado de la colaboración entre Kybernus, la UA de C, la legisladora local, la Secretaría de Salud de Coahuila, el DIF Coahuila y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran vacunas, tamizajes de salud mental, detección de cáncer de colon y próstata, diabetes e hipertensión, así como atención de estomatología, entrega de cepillos dentales y pastillas reveladoras, desparasitantes y la posibilidad de adquirir lentes a bajo costo.

«Nos ha tocado mucha gente que se acerca con nosotros que simplemente desconocía que necesitaba lentes y, al momento en que ya los tiene, dicen ‘Me cambia la vida porque estaba batallando y no sabía'», compartió Treviño Garza. (OMAR SOTO)