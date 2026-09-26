Fortalece DIF Coahuila capacitación para  la atención en salud mental y adicciones

A través del método especializado «Nexo» se han capacitado más de mil 800 personas para la correcta atención de primeros auxilios en salud mental y adicciones

Con el propósito de fortalecer la prevención y atención oportuna de situaciones relacionadas con la salud mental, el consumo de sustancias y los riesgos psicosociales, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, capacitó a más de mil 800 personas de las cinco regiones de la entidad en Primeros Auxilios Psicológicos y el Método NEXO, como parte de las acciones de profesionalización de la estrategia estatal Vive Libre Sin Drogas.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que la profesionalización representa una herramienta fundamental para fortalecer las acciones de prevención y generar una respuesta más cercana ante quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad.

“Cuando una persona decide pedir ayuda, es fundamental que encuentre a alguien que sepa escuchar, identificar una situación de riesgo y orientarla correctamente. Con el Método NEXO estamos fortaleciendo esa primera respuesta y brindando herramientas a quienes tienen contacto directo con nuestra comunidad. Queremos que en Coahuila cada vez más personas sepan cómo actuar, cómo acompañar y cómo vincular oportunamente a quien necesita atención especializada”, señaló.

Agregó que la atención de la salud mental y la prevención de las adicciones requieren de un trabajo permanente y coordinado, en el que la capacitación de quienes están en territorio permita ampliar las posibilidades de detectar oportunamente una situación de riesgo y acercar a las personas a las alternativas de atención existentes.

Esta estrategia permitió llevar herramientas especializadas a los municipios de las regiones Centro, Carbonífera, Norte, Sureste y Laguna, fortaleciendo de manera integral la capacidad de respuesta ante personas que atraviesan una situación de crisis, enfrentan problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias o requieren orientación y acompañamiento para acceder a servicios especializados.

La capacitación forma de la Profesionalización de Vive Libre Sin Drogas y da continuidad a las acciones emprendidas en materia de Primeros Auxilios Psicológicos, avanzando hacia un modelo práctico y homologado que permita brindar una primera respuesta de manera sensible, ordenada y oportuna.

Uno de los principales objetivos es que las personas que tienen contacto directo con la ciudadanía cuenten con herramientas que les permitan detectar señales de riesgo, escuchar de manera empática, orientar y canalizar oportunamente a quienes requieren atención.

En este proceso participaron policías, agentes del Ministerio Público y personal de la Fiscalía, elementos de Protección Civil, psicólogos, docentes y servidores públicos estatales y municipales, sectores que, por la naturaleza de sus funciones, pueden encontrarse frente a una persona que atraviesa una crisis emocional o que necesita apoyo relacionado con el consumo de sustancias.

El Método NEXO establece una ruta sencilla de actuación basada en cuatro pasos: N, identificar el Nivel de Riesgo; E, brindar Escucha Empática; X, eXplorar necesidades y motivación; y O, Orientar y Vincularcon los servicios de atención correspondientes.

Con esta metodología se busca que una solicitud de ayuda no se quede únicamente en la detección de una problemática, sino que pueda convertirse en una ruta de atención que permita escuchar, orientar y facilitar el acceso a los servicios disponibles dentro de la estrategia Vive Libre Sin Drogas.

Estas acciones responden a la visión del Gobernador Manolo Jiménez Salinas de fortalecer las políticas públicas de prevención y atención con una perspectiva integral, cercana a las familias y con instituciones mejor preparadas para responder ante las necesidades de la población.

En este sentido, la capacitación de policías, docentes, personal de salud mental, Fiscalía, Protección Civil y servidores públicos permite fortalecer la coordinación entre instituciones y generar una red de respuesta que trascienda a una sola dependencia, sumando capacidades desde los distintos espacios donde diariamente se atiende a la ciudadanía.

A través de Vive Libre Sin Drogas, el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila continúan impulsando acciones que van desde la sensibilización y prevención hasta la atención, profesionalización y reinserción, con el objetivo de fortalecer una estrategia estatal que atienda las causas y acerque alternativas de apoyo a quienes lo necesitan.

Con este tipo de capacitación, Coahuila fortalece una red de servidoras, servidores públicos y profesionales con herramientas para detectar, escuchar, orientar y vincular, contribuyendo a que cada solicitud de ayuda pueda encontrar una respuesta oportuna y un camino hacia la atención. (El Heraldo de Saltillo)