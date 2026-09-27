La dictadura avanza: cárcel o multas por un meme es callar las voces críticas, advierte Rubén Moreira

El diputado del PRI alertó sobre los alcances de la reforma en materia de propiedad industrial y cuestionó que se pretenda sancionar penalmente el uso de la identidad gráfica de instituciones públicas

Ciudad de México.- La dictadura avanza, afirmó el diputado federal Rubén Moreira, tras condenar que Morena quiera callar las voces críticas con cárcel o multas por realizar un meme. Esto, al cuestionar la reforma en materia de propiedad industrial que avanzó en comisiones del Senado y que contempla sanciones por el uso “indebido” de elementos de identidad gráfica de instituciones públicas.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador del PRI alertó que una disposición como esta terminará afectando expresiones de carácter satírico, crítico o humorístico en redes sociales e ironizó sobre las sanciones millonarias que contempla la propuesta.

Moreira Valdez cuestionó que, mientras persisten problemas nacionales en áreas como el sistema de salud, el Congreso concentre esfuerzos en disposiciones que generan incertidumbre sobre los límites de la expresión en internet.

“Aquello de prohibido prohibir quedó en el pasado. Morena promueve la dictadura. Su misión más próxima es la destrucción de la libertad de expresión”, afirmó.

El coordinador parlamentario cuestionó que el uso del logotipo de una institución pública dentro de una parodia pueda convertirse en materia de persecución penal, con multas o penas de cárcel.

Recordó que durante la discusión en comisiones las bancadas del PRI y PAN votaron en contra, mientras que Movimiento Ciudadano se abstuvo.

En tanto, el jurista Miguel Sulub detalló que en comisiones se plantearon modificaciones a las sanciones, quedando una propuesta de uno a cinco años de prisión, además de multas de mil a 10 mil UMAs, lo que representa entre 117 mil y un millón 200 mil pesos, bajo determinados supuestos.

Advirtió que la reforma debe analizarse cuidadosamente para evitar que disposiciones diseñadas para proteger la propiedad industrial puedan terminar utilizándose como instrumentos para limitar la crítica y censurar expresiones ciudadanas.

Por su parte, el economista Mario Di Costanzo señaló que buena parte de la discusión pública se desarrolla en las redes sociales, donde los ciudadanos expresan críticas, cuestionamientos y desacuerdos mediante memes, videos, caricaturas y parodias.

Desde su perspectiva, la discusión sobre estas reformas ocurre en un escenario de creciente disputa política en las plataformas digitales.

Moreira, Sulub y Di Costanzo coincidieron en que el problema no son los memes, sino la posibilidad de que el Estado utilice la ley para intimidar o sancionar expresiones críticas.

Rubén Moreira señaló que el PRI mantendrá una posición firme frente a cualquier disposición que pueda afectar la libertad de expresión y sostuvo que el debate debe garantizar que los ciudadanos puedan criticar, cuestionar, satirizar y hacer parodia del poder público sin temor a ser perseguidos.

“Una democracia no puede tenerles miedo a los memes ni a la crítica de sus ciudadanos”, sostuvo Moreira Valdez. (El Heraldo de Saltillo)