Últimos días de incentivos fiscales del predial en septiembre

En lo que resta del mes se ofrece el cobro de un peso por concepto de recargos en este impuesto

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del área de Tesorería, dio a conocer que está por concluir la vigencia de un estímulo en el impuesto predial que consiste en el cobro de un peso por concepto de recargos por año de adeudos generados.

La titular de Tesorería Municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que fue a finales de agosto cuando el Cabildo de Saltillo aprobó este beneficio fiscal, el cual estará vigente durante todo el mes de septiembre.

Álvarez Cuéllar exhortó a las y los contribuyentes que tienen algún pendiente en este concepto a que se acerquen a las cajas de Presidencia Municipal con el fin de que se pongan al corriente.

La funcionaria municipal dijo que hasta el momento ha habido una buena respuesta de la ciudadanía, que aprovecha el estímulo fiscal en mención, por lo que dijo que aún es tiempo de acudir.

Dijo que, gracias a este apoyo de la ciudadanía, el alcalde Javier Díaz González puede contar con recursos para seguir con obras de infraestructura, servicios públicos, así como programas en beneficio de la población.

Álvarez Cuéllar insistió en que este beneficio es un apoyo económico para las y los contribuyentes que, por alguna razón, acumularon uno o varios ejercicios fiscales sin cubrir el pago del impuesto predial. (El Heraldo de Saltillo)