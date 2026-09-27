Asegura Comisaría 1,300 motos en el año

Sanciona a conductores por circular sin placas, casco, por realizar acrobacias y por violar el reglamento

Como parte de la estrategia de ordenamiento vial y prevención de accidentes, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha asegurado 1,300 motocicletas en lo que va del año por circular sin casco, sin placas y por no respetar el Reglamento de Tránsito.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que los operativos son permanentes y se trabaja en distintas vertientes.

«La indicación de nuestro alcalde Javier Díaz González es aplicar la ley para evitar accidentes; para ello instalamos filtros al interior de las colonias donde revisamos que los motociclistas circulen con casco y placas», comentó.

«Además, tenemos puntos fijos nocturnos en las principales vialidades para sancionar a quienes omitan la luz roja del semáforo, realicen acrobacias o alteren el orden a bordo de motocicletas», detalló Garza Félix.

El comisionado de Seguridad informó que en los operativos Radar por la Vida y Antialcohol también se realizan sanciones y se han asegurado motocicletas.

Comentó que en esta semana se detuvo a 13 motociclistas por alterar el orden público. Ese tipo de operativos continuarán.

«Este es un trabajo permanente por la seguridad; el año pasado aseguramos 1,388 motocicletas y durante el presente es prácticamente seguro que rebasaremos ese número», afirmó.

Garza Félix explicó que las motos se aseguran cuando el conductor no cuenta con placas, licencia de conducir u otro documento que garantice el pago de la infracción. (El Heraldo de Saltillo)