Continuará Juris te Orienta, busca Óscar Nájera enfoque de acompañamiento

El programa de la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C brinda asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía y retomará sus actividades con un esquema de seguimiento más puntual

El programa Juris te Orienta de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Campus Saltillo continuará ofreciendo asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía, aunque con un nuevo enfoque que buscará brindar un mayor acompañamiento en los casos que sean planteados por quienes acuden a solicitar orientación.

El director de la Facultad de Jurisprudencia, Óscar Nájera Davis, explicó que mediante este programa alumnos de semestres avanzados, acompañados por sus docentes, brindan atención a personas que requieren orientación sobre diferentes asuntos de orden jurídico, con el propósito de acercar este servicio a la comunidad y fortalecer al mismo tiempo la formación práctica de los estudiantes.

Nájera Davis señaló que hasta ahora el programa ha privilegiado principalmente la orientación de los ciudadanos, pero se busca avanzar hacia un esquema que permita dar un seguimiento más cercano a cada situación. «Hasta ahora Juris Te Orienta ha privilegiado la orientación más que la gestión de los asuntos, es decir, queremos reforzar el acompañamiento total del asunto que se plantea», explicó este domingo a El Heraldo de Saltillo.

Indicó que esta modificación permitirá que los estudiantes tengan una participación más cercana en los procesos y, a la vez, conozcan de manera práctica las dificultades que pueden presentarse en la atención de un asunto jurídico. «Pretendo modificar el esquema como ha operado hasta hoy este programa para que abarque o incluya un acompañamiento más puntual de cada caso», sostuvo.

Agregó que este nuevo enfoque también permitirá generar retroalimentación para los jóvenes que participan en Juris te Orienta, particularmente para identificar los puntos en los que los asuntos pueden complicarse o aquellos en los que es posible encontrar una solución. De esta manera, el programa busca fortalecer tanto la atención que recibe la ciudadanía como la preparación profesional de los futuros abogados.

Nájera Davis informó que Juris te Orienta continuará operando el último sábado de cada mes, como lo ha hecho hasta ahora, por lo que después de la pausa correspondiente a septiembre, las actividades se retomarán el último sábado de octubre bajo esta nueva perspectiva de acompañamiento. (OMAR SOTO)