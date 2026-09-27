María Eugenia Aguirre Torres
Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa ayer en la Iglesia Ma. Madre y Maestra a las 16:00 hrs
Cremación este domingo en el panteón Jardines del Santo Cristo
Cristian Uriel García Gutiérrez
Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 38 años
Velación en capilla San Isidro
Misa ayer en la Iglesia San Isidro a las 11:00 hrs
Cremación este domingo en el panteón Jardines del Santo Cristo
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Elodia Herrera Trejo
Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 92 años
Velación en capilla Oratorio Sur B
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este domingo en un panteón de la localidad.
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Catalina Velmares Sánchez
Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 90 años
Traslado este domingo para su velación e inhumación a ejido el Jaral, General Cepeda, Coahuila
María De Jesús Aguirre De Saucedo
Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 93 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa ayer en Oratorio Martínez a las 16:00 hrs
Inhumación este domingo en un panteón de la localidad.
María De La luz Encina Ramírez
Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 90 años
Traslado este domingo para su velación e inhumación a ejido presa de los muchachos, Saltillo Coahuila
Isaura María Senties Moran
Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 75 años
Cremación ayer en el panteón Jardines del Santo Cristo
Misa de cenizas este lunes en Oratorio Martínez