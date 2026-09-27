María Eugenia Aguirre Torres

Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa ayer en la Iglesia Ma. Madre y Maestra a las 16:00 hrs

Cremación este domingo en el panteón Jardines del Santo Cristo

Cristian Uriel García Gutiérrez

Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 38 años

Velación en capilla San Isidro

Misa ayer en la Iglesia San Isidro a las 11:00 hrs

Cremación este domingo en el panteón Jardines del Santo Cristo

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Elodia Herrera Trejo

Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 92 años

Velación en capilla Oratorio Sur B

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este domingo en un panteón de la localidad.

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Catalina Velmares Sánchez

Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 90 años

Traslado este domingo para su velación e inhumación a ejido el Jaral, General Cepeda, Coahuila

María De Jesús Aguirre De Saucedo

Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 93 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa ayer en Oratorio Martínez a las 16:00 hrs

Inhumación este domingo en un panteón de la localidad.

María De La luz Encina Ramírez

Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 90 años

Traslado este domingo para su velación e inhumación a ejido presa de los muchachos, Saltillo Coahuila

Isaura María Senties Moran

Falleció el 26 de septiembre del 2026 a la edad de 75 años

Cremación ayer en el panteón Jardines del Santo Cristo

Misa de cenizas este lunes en Oratorio Martínez