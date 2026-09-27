Acerca DIF Ramos Arizpe atención gratuita a mascotas

En una jornada se realizaron 30 esterilizaciones, 37 vacunaciones y 13 desparasitaciones

Con el propósito de cuidar la salud de las mascotas y apoyar a las familias en su atención, el DIF Ramos Arizpe realizó una nueva jornada de protección animal.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó que facilitar estos servicios ayuda a que más familias puedan atender a sus animales de compañía y asumir su cuidado de manera responsable.

“Queremos que las familias tengan a su alcance servicios para cuidar a sus mascotas. Una vacuna, una desparasitación o una esterilización hacen una diferencia en su bienestar y también ayudan a cuidar la salud de nuestra comunidad”, expresó.

En dicha jornada se llevaron a cabo 30 esterilizaciones, 37 vacunaciones y 13 desparasitaciones. La Organización Mundial de Sanidad Animal señala que la tenencia responsable y el manejo de la población canina favorecen el bienestar de los perros y ayudan a reducir riesgos para la salud y la seguridad de las personas.

Escalante Contreras invitó a las familias a mantener al día los cuidados de sus mascotas y recordó que tener un animal de compañía implica atender sus necesidades durante toda su vida. Señaló que el DIF Municipal realiza estas brigadas gratuitas, generalmente los miércoles, e invitó a consultar las redes sociales del Gobierno Municipal para conocer las fechas, sedes y horarios de las próximas jornadas. (El Heraldo de Saltillo)