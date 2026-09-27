Ramos no baja la guardia en seguridad

El 83.1 por ciento de la población consultada en la zona urbana que incluye a Ramos Arizpe percibe seguridad al vivir en su ciudad

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que mantener la tranquilidad de las familias requiere trabajo todos los días.

Por este motivo el Gobierno Municipal continúa con las acciones de presencia policial en las calles, atención a los reportes ciudadanos y coordinación con las autoridades estatales y federales.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el INEGI en julio de 2026, permite estimar que el 83.1 por ciento de las personas adultas consultadas en la zona urbana de Saltillo percibe seguridad al vivir en su ciudad. La medición incluye a Ramos Arizpe y refleja el resultado que en parte corresponde a esta ciudad y la capital, Saltillo.

“Es un dato alentador para nuestra región, pero también una responsabilidad. La seguridad se cuida todos los días: con policías atentos, con respuesta a la gente y trabajando en equipo con el Estado y la Federación. En Ramos Arizpe no vamos a bajar la guardia”, expresó el alcalde.

El director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez Flores, señaló que los elementos municipales mantienen recorridos de vigilancia y atienden las situaciones que la ciudadanía hace del conocimiento de la corporación. Agregó que el contacto con la población permite identificar los puntos y horarios que requieren mayor atención.

Reiteró que conservar la tranquilidad es una tarea donde el municipio mantiene el trabajo policial y la colaboración con las demás corporaciones, mientras que los reportes oportunos de la ciudadanía ayudan a prevenir riesgos y atenderlos con mayor rapidez. (El Heraldo de Saltillo)