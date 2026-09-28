Anuncia Rod Stewart su despedida de los escenarios tras más de seis décadas de carrera

Ciudad de México.- Rod Stewart anunció su retiro de los escenarios después de más de seis décadas de carrera, por lo que el cantante británico, de 81 años, se despedirá de los conciertos con una última gira titulada The Final Encore, que comenzará el próximo año en el 3Arena de Dublín.

“Después de más de seis décadas, The Final Encore será, sin duda alguna, mi último concierto”, señaló el intérprete, quien comenzó a cantar profesionalmente a los 19 años y convirtió su trayectoria en una de las más reconocidas de la historia del rock.

La gira incluirá algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Maggie May”, “You Wear It Well”, “Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)”, “Hot Legs”, “Da Ya Think I’m Sexy?” y “Young Turks”, temas que forman parte de un repertorio que ha acompañado al artista durante generaciones.

“Así que, aprovecho esta oportunidad para agradecerles por hacer posible esta vida extraordinaria. Espero que me acompañen para poder agradecerles de la mejor manera que sé con música y un espectáculo increíble. ¡Nos vemos allí!”, agregó.

Stewart, considerado uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos, ha colocado más de 250 millones de discos alrededor del mundo y forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll en dos ocasiones, tanto por su carrera como solista como por su trabajo con The Faces.

El anuncio llega después de que el cantante enfrentara problemas de salud que lo obligaron a cancelar los 11 conciertos restantes de su actual gira por Estados Unidos, incluidas seis presentaciones programadas en Las Vegas, tras someterse a un procedimiento cardíaco en el que le colocaron un stent.

En ese momento, Stewart informó que se encontraba en recuperación y agradeció al personal médico que lo atendió, además de lamentar la cancelación de sus presentaciones y expresar su deseo de volver pronto a los escenarios.

Posteriormente, su representante comunicó que los médicos estaban satisfechos con su evolución y que el cantante había retomado sus actividades cotidianas, aunque debía tomarse cuatro semanas de descanso antes de regresar a los conciertos. (AGENCIA REFORMA)