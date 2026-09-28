Asisten egresados y estudiantes de la UA de C a jornada de reclutamiento “Magna Night”

Con la participación de más de 300 estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma de Coahuila, se realizó en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás” de la Unidad Camporredondo, la jornada de reclutamiento “Magna Night”, en dónde se ofertaron vacantes laborales y de prácticas profesionales de una empresa global.

En representación del rector, Octavio Pimentel Martínez, asistió el secretario general, Víctor Sánchez Valdés; la coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Valdés García; la coordinadora General de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales Oyervides, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández y Diego Andarza, Manager, Talent Attraction & Talent Management – México.

Asistieron personas procedentes de diversos municipios del estado como Piedras Negras, Rosita, Torreón, Saltillo y Arteaga, quienes entregaron sus currículos y se interesaron en las distintas vacantes ofertadas por la empresa, además de generar acciones para fortalecer el vínculo entre ambas instancias y generar espacios de crecimiento y formación profesional.

La coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Valdés García, informó que durante la jornada se ofertaron más de 30 vacantes en la región para puestos de mandos medios y gerenciales, además de algunas oportunidades para prácticas profesionales.

En su mensaje, el secretario general de la UA de C, Víctor Sánchez Valdés, dijo que uno de los objetivos de la administración del rector Octavio Pimentel, es apoyar a que nuestros egresados logren una mejor colocación en espacios laborales, y eventos como el de Magna Night precisamente ayudan a generar ese contacto con una de las empresas globales y líderes del sector de autopartes.

“Son empresas que tienen presencia en diversos países, abren una red muy amplia a nivel global, es por ello que se busca que nuestros estudiantes puedan ingresar a hacer prácticas o laborar, volviendo así a nuestros egresados en embajadores de la institución y si les va bien a ellos, le va bien a la universidad”, afirmó Sánchez Valdés.

Durante el evento de reclutamiento, Diego Andarza. Manager, Talent Attraction & Talent, impartió la conferencia “Competencias esenciales del futuro”, en la que compartió importante información sobre la Inteligencia Artificial, el pensamiento crítico, la creatividad, toma de decisiones, el dominio del idioma inglés y otras competencias laborales indispensables en el mundo laboral hoy en día.

Así mismo, los asistentes fueron atendidos en las mesas de reclutamiento de diferentes plantas de la localidad y para una amplia oferta de vacantes de las áreas de ingenierías, administrativas y de recursos humanos. (El Heraldo de Saltillo)