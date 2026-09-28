Llega Ernesto Ruffo a Ensenada para cumplir prisión domiciliaria

Ciudad de México.- Después de un traslado por tierra de más de 40 horas, el ex gobernador Ernesto Ruffo llegó a su casa en Ensenada, Baja California.

El inmueble ya es custodiado por elementos de la Guardia Nacional, bajo cuyo resguardo estuvo Ruffo durante el trayecto de 2 mil 800 kilómetros por tierra desde el Penal del Altiplano en el Estado de México.

“Me siento bien”, dijo Ruffo apenas entró a su casa. Atrás de él, se veía a al menos a cuatro agentes de la Guardia Nacional.

Una mujer le gritó: “¡Ernesto, Dios te bendiga!”

“Debemos encontrarnos todos por ese amor a México”, externó Ruffo acusado por la FGR de huachicol de combustibles

Acompañado por Verónica, una de las hijas de Ruffo, el abogado Juan Marcos Gutiérrez explicó afuera de la casa que tanto Ruffo como su familia estaban dispuestos a seguir las reglas del resguardo domiciliario. (AGENCIA REFORMA)