DOBLE NACIONALIDAD

Esta semana se votará en el Senado de la República la ley que, en caso de aprobarse, impedirá que aquellas personas que en México tengan una doble nacionalidad, puedan ejercer el cargo de presidente (a) de la República, gobernador (a) en cualquiera de las entidades o jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

El asunto tiene mucha relevancia para Coahuila porque, para lograr que se apruebe esta iniciativa de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, Morena requiere el voto de todos su senadores para alcanzar la mayoría calificada. Esto incluye por supuesto a los tres que representan a Coahuila: CECILIA GUADIANA, LUÍS FERNANDO SALAZAR y el “pluri” ALFONSO CEPEDA SALAS.

Pero resulta que, cómo es del dominio público y ella misma lo ha aceptado, Cecilia Guadiana tiene la nacionalidad estadounidense además de la mexicana. Además, y este es un dato que no se había revelado hasta ahora, se sabe que Luís Fernando Salazar cuenta con la nacionalidad española.

TRES ALTERNATIVAS

De tal forma que doña Cecilia y a don Luís Fernando tendrán que tomar una crucial decisión esta semana, que se limita a tres opciones: 1) Votar en contra de la iniciativa para no perder su posibilidad de contender por la gubernatura de Coahuila, lo cual implica votar en contra de Claudia Sheinbaum. 2) Votar a favor, y renunciar a su sueño de llegar a la gubernatura coahuilense. 3) Votar a favor, y renunciar oficialmente a su segunda nacionalidad, lo cual los dejaría en posibilidades de contender en 2029, pero perderían todos los beneficios que su doble nacionalidad les otorga actualmente.

MENCHACA TOWER

En Coahuila, hace unos días el gobernador MANOLO JIMÉNEZ anunció la inversión de 3 mil millones de pesos que serán destinados para obras sociales en los 38 municipios del estado, beneficiando a decenas de miles de ciudadanos con acciones de agua potable, drenaje, pavimentación, electrificación, etc.

En Hidalgo, el gobernador morenista JULIO MENCHACA también anunció que va a invertir 3 mil millones de pesos. La diferencia entre allá y acá es que en Hidalgo todo ese dinero se va a destinar a una sóla obra: una gran torre de oficinas en dónde estará ubicado el despacho del gobernador, y que además, según ha trascendido, tendrá un helipuerto para que el mandatario pueda trasladarse sin sufrir los atorones de tráfico característicos de Pachuca y hasta un jacuzzi para que el morenista se pueda dar baños de pureza cada vez que le da la gana. Oficialmente, la torre se llamará Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo, pero la gente ya la conoce cómo “Menchaca Towers”, por ser una obra destinada a satisfacer el ego de su gobernador, en lugar de destinar el dinero para las necesidades de la población. Disfruten lo votado.

UNIDOS Y CON PROYECTO

Gran tino el del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, JESÚS SOTOMAYOR, al invitar a GABRIEL ELIZONDO, LUZ ELENA MORALES y DIEGO RODRÍGUEZ cómo oradores durante el evento por el aniversario del Tribunal. Los tres forman parte del “top 10” de las figuras políticas más destacadas actualmente en Coahuila, pero además, durante su participación en los diálogos que Chuy Sotomayor organizó, se notó la cohesión y el trabajo en equipo que están llevando a cabo el senador, la presidenta del Congreso y el subsecretario de Gobierno: los tres “jalando” parejo y con mucho entusiasmo en el mismo proyecto, el del gobernador MANOLO JIMÉNEZ.

ASÍ NACE UNA INICIATIVA

En su turno, Gabriel Elizondo platicó que hace unas semanas, en la región Carbonífera, se le acercó una joven estudiante para platicarle que había quedado embarazada, y que la fecha para dar a luz coincidió con la de los exámenes finales, pero al comentárselo a su profesor, este le dijo que no había forma de aplicarle los exámenes después, por lo que terminó por perder el año escolar. Esta plática motivó a Gabriel para presentar una iniciativa en el Senado que busca evitar que un embarazo trunque los estudios de jóvenes universitarios, al plantear medidas que permitan a las estudiantes embarazadas suspender temporalmente sus actividades académicas para que, una vez que tengan a su bebé, se puedan reincorporar sin perder el ciclo escolar.

Una iniciativa que surgió de un caso particular, pero que seguramente le ha ocurrido a muchas otras jovencitas en todo el país, y que fue escuchada y atendida por un senador que de inmediato tomó cartas en el asunto. Justo lo que un representante popular está obligado a hacer.

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