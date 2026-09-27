El comercio electrónico minorista mexicano alcanzó 941 mil millones de pesos según el Estudio de Venta Online más reciente de la AMVO, y 77.2 millones de personas en el país ya compran por Internet. Detrás de cada una de esas operaciones viaja un dato sensible hacia un comercio, una pasarela de cobro y un banco. La forma de pagar define qué tan expuesta queda esa información, cuánto tarda el usuario en detectar un movimiento extraño y con qué herramientas cuenta para recuperar su dinero. Antes de decidirse por una opción, conviene entender qué protege realmente cada instrumento.

¿Qué hace que un método de pago en línea sea seguro?

Hay seis cosas que conviene revisar antes de confiarle una tarjeta a un sitio. La primera tiene que ver con lo que pide el banco para aprobar el cobro, porque cuando llega un mensaje al celular con una clave, o la compra se confirma desde la aplicación, alguien que copió los datos de la tarjeta ya no logra terminarla. La segunda es cuánta información se queda guardada en la tienda. Muchos sitios conservan el número completo para que la siguiente compra salga sin volver a teclearlo, y de ahí en adelante la seguridad del comprador depende de qué tan bien cuide esa tienda sus servidores. Luego está la rapidez con la que el usuario alcanza a reaccionar. Congelar una tarjeta desde el celular toma segundos, mientras que hacerlo por teléfono deja tiempo de sobra para que sigan pasando cargos.

Las otras tres tienen que ver con lo que pasa cuando algo sale mal. Cuenta mucho si el banco devuelve el dinero mientras revisa la aclaración o si el titular espera semanas sin ese saldo en la cuenta. Cuenta también que la operación quede registrada con fecha, monto, nombre del comercio y número de referencia, ya que sin esos datos cuesta trabajo demostrar que el cobro no corresponde. Falta ver, además, si hay un procedimiento de queja con plazos claros y alguien que responda por él. Ninguna tarjeta cumple con todo por sí sola, y dos plásticos del mismo tipo llegan a comportarse distinto según el banco que los emitió.

Tarjetas, carteras digitales y transferencias: ventajas y riesgos

En México conviven medios de pago muy distintos, y cada uno cuida el dinero de otra manera. Las tarjetas se apoyan en la autenticación que pide el banco, las transferencias viajan por SPEI y dejan un Comprobante Electrónico de Pago que Banco de México permite descargar, y el efectivo con referencia mantiene los datos bancarios fuera del sitio. La tabla resume lo esencial, con una advertencia previa: la disponibilidad cambia según el banco emisor y según el comercio.

Medio ¿Cómo se protege la operación? A favor En contra ¿Cuándo conviene? Tarjeta de crédito 3-D Secure, alertas al celular y bloqueo desde la aplicación El cargo sale de la línea del banco, y muchos comercios ofrecen meses sin intereses Genera intereses cuando no se liquida el corte completo Importes altos y compras con entrega diferida Tarjeta de débito Validación del banco, alertas y límites por canal El gasto queda amarrado al saldo real, sin deuda El dinero sale de la cuenta y regresa hasta que se resuelve la aclaración Compras chicas en tiendas ya conocidas Tarjeta digital o virtual Código de seguridad que cambia con cada operación, alta y baja desde la aplicación Los datos capturados quedan inservibles en poco tiempo Solo sirve si el emisor la ofrece Primera compra en un sitio desconocido Cartera digital El comercio nunca ve el número de la tarjeta Puede centralizar la gestión del medio de pago y de algunas incidencias Quien entra a la cuenta entra a todos los medios guardados Plataformas internacionales y suscripciones Transferencia SPEI Autenticación del banco y CEP descargable como constancia Deja clave de rastreo y comprobante oficial Sin contracargo, y una CLABE mal tecleada complica la devolución Proveedores con razón social y factura CoDi Código QR generado por el comercio y autorizado desde la aplicación bancaria Sin comisión para quien paga y sin compartir datos de tarjeta Pocos comercios lo tienen habilitado Negocios chicos y ventas por redes sociales DiMo Transferencia por número de celular dentro del carril de SPEI Evita compartir la CLABE completa Tope cercano a 1,500 UDIS por operación y por día Pagos entre personas y montos bajos Efectivo con referencia El pago se liquida en ventanilla, sin datos bancarios en el sitio Cero exposición de la tarjeta Sin contracargo y con confirmación que puede tardar horas Compradores sin tarjeta o sitios poco conocidos Tarjeta de prepago Saldo cargado por adelantado La pérdida máxima llega hasta el saldo disponible La aclaración depende de lo que ofrezca el emisor Compras de prueba y regalos

Las tarjetas digitales merecen un párrafo aparte, porque atacan el punto más débil de cualquier compra por Internet. El número se genera desde la aplicación del banco, el código de seguridad cambia con cada operación y vence en poco tiempo, así que unos datos robados hoy sirven de muy poco mañana. Esa misma aplicación deja prender y apagar la tarjeta y ponerle un tope, de modo que el comprador decide de antemano cuánto puede perder. Para estrenar una tienda que nadie de confianza ha recomendado, cuesta encontrar una opción mejor.

El efectivo con referencia sigue pesando en el comercio electrónico mexicano, sobre todo entre quienes no tienen tarjeta. Evita por completo exponer datos bancarios, aunque deja al comprador sin la herramienta más útil ante un fraude, el contracargo. CoDi ocupa un lugar parecido, con la diferencia de que el cobro se autoriza desde la aplicación del banco, llega en segundos y no cobra comisión a quien paga. Su límite tiene que ver con la adopción, ya que todavía son pocos los comercios que lo tienen habilitado.

La seguridad del pago también depende del tipo de plataforma

El instrumento elegido cubre solo una parte del riesgo. En una plataforma con múltiples vendedores, conviene revisar quién vende, qué política de devolución aplica y qué canal atiende reclamaciones, porque pueden participar comercios con antecedentes distintos. En reservas de hospedaje o viajes, la atención debe incluir condiciones de cancelación, moneda del cargo y datos de contacto del proveedor antes de pagar. Las suscripciones agregan otro factor: el comercio conserva autorización para cargos recurrentes. Resulta útil revisar la periodicidad, el monto, el procedimiento de cancelación y la facilidad para retirar el medio guardado. Una tarjeta digital con controles desde la aplicación bancaria puede reducir exposición cuando el servicio permite sustituir los datos de cobro. En servicios con movimiento frecuente de fondos, como las aplicaciones de inversión, las plataformas que liquidan pagos a vendedores independientes o los casinos online, conviene revisar los métodos de pago disponibles y las reglas para depósitos y retiros. Antes de registrar una tarjeta o cuenta, también hay que examinar los plazos de verificación, el tratamiento de datos financieros y los canales para aclarar transacciones. La seguridad del sitio, la identificación del operador y la claridad de esas reglas pesan tanto como las defensas del instrumento utilizado.

Cómo reducir el riesgo antes de pagar

Comprobar que el dominio corresponda al comercio real y revisar cuidadosamente la dirección antes de introducir datos de pago. Una letra cambiada en el nombre suele delatar una página clonada.

Llegar a la pantalla de pago escribiendo la dirección en el navegador. Los correos y anuncios con enlaces directos al cobro concentran buena parte de los fraudes reportados.

Revisar quién vende, con razón social, domicilio, teléfono y comentarios de otros compradores, además de la política de devoluciones y los tiempos de entrega.

Activar las alertas del banco por mensaje o notificación, de manera que cualquier cargo aparezca en el celular al instante.

Evitar que el navegador o el comercio guarden los datos de la tarjeta cuando la compra no se repetirá.

Conservar el comprobante de pago y la confirmación del pedido, junto con las capturas de la oferta publicada.

Revisar los movimientos y el estado de cuenta durante los días siguientes, incluidos los cargos por montos mínimos que suelen usarse como prueba.

¿Qué método conviene según el tipo de compra?

Para compras ocasionales de bajo importe, una tarjeta digital o una billetera resuelve sin exponer el plástico principal. En comercios chicos que ya cobran con CoDi, el pago se autoriza desde la aplicación bancaria y no cobra comisión a quien compra. En suscripciones conviene un instrumento con corte previsible y cancelación sencilla, porque el problema habitual llega con cobros que siguen apareciendo tras darse de baja. Ni la transferencia ni el efectivo con referencia funcionan en ese escenario, ya que no admiten cargo recurrente. En compras de mayor importe, la tarjeta de crédito con 3-D Secure aporta el respaldo más sólido ante un incumplimiento del vendedor. Cuando el proveedor solo acepta transferencia, el SPEI deja clave de rastreo y comprobante descargable, aunque no admite contracargo. Frente a comercios que el usuario estrena, una tarjeta de prepago o virtual con límite bajo acota la pérdida posible, y el pago en efectivo con referencia evita compartir cualquier dato bancario. En plataformas internacionales, las billeteras reducen la exposición de los datos, facilitan la disputa en otro idioma y suelen mostrar el tipo de cambio antes de confirmar. Ningún instrumento gana en todos los escenarios, porque el resultado depende además del banco emisor, del comercio, de la autenticación aplicada y de los hábitos del propio usuario.

Qué hacer ante un cargo no reconocido

El primer paso ante un cargo desconocido consiste en revisar el comercio, la fecha y el monto, porque muchas compras aparecen en el estado de cuenta con una razón social que no se parece al nombre de la tienda. Si aun así no se identifica, toca bloquear o limitar el instrumento desde la aplicación y presentar la aclaración en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios del propio banco, la ventanilla que cada institución tiene obligación de mantener para estos casos. Si el dictamen del banco no favorece al usuario, puede presentar una queja ante la CONDUSEF. Ayuda adjuntar la identificación vigente por ambos lados y el estado de cuenta legible, ya que buena parte de las quejas se rechaza por documentos incompletos.