Profesora vuelca cuando se dirigía a su trabajo en Ramos Arizpe

La mañana de este lunes, una profesora de educación física protagonizó un aparatoso accidente sobre la carretera Los Pinos, luego de perder el control del vehículo que conducía al salir de una curva y terminar volcando a un costado de la vialidad.

De acuerdo con lo informado por la propia conductora, se dirigía hacia su lugar de trabajo, la escuela primaria Emilio Carranza, ubicada en la colonia Fidel Velázquez de Ramos Arizpe.

La mujer circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa sobre la carretera Los Pinos cuando, al salir de una curva y por causas que serán determinadas mediante el peritaje correspondiente, perdió el control del volante. La unidad abandonó la carpeta asfáltica y posteriormente terminó volcada a la altura de la granja Pilgrims.

El reporte fue canalizado al sistema de emergencias, por lo que paramédicos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la conductora.

Afortunadamente, tras ser valorada, se determinó que la profesora no presentaba lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado a un hospital.

La conductora permaneció en el sitio a la espera de la llegada de su compañía aseguradora para realizar los trámites correspondientes y determinar los daños ocasionados al vehículo.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro percance mientras se efectuaban las maniobras para retirar el automóvil con apoyo de una grúa.

Las autoridades correspondientes continuaron con las diligencias para establecer las causas exactas que provocaron la volcadura. (El Heraldo de Saltillo)