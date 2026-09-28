Starship hace historia al poner en órbita 26 satélites y retornar a la Tierra sin problemas

Es la prueba de mayor alcance del programa y el primer paso real para convertir a Starship en un sistema reutilizable capaz de llevar 100 toneladas al espacio y servir como módulo de alunizaje de la NASA.

California, Estados Unidos.- Con 123 metros de altura y 33 motores Raptor en su primera etapa, el megacohete de SpaceX alcanzó por primera vez la órbita terrestre. Despegó a las 7:46 hora de Texas desde Starbase, en Brownsville, pese a que uno de sus tres motores de vacío se apagó durante el vuelo.

A unos 269 km de altitud, liberó su primera carga útil orbital real: 26 satélites Starlink V3. La misión, que debía durar 10 horas y se acortó a 3 por la falla, terminó con un amerizaje controlado en el Pacífico, al oeste de Chile. Durante el descenso, la nave hizo la maniobra de caída horizontal tipo paracaidista y luego el encendido para verticalizarse, generando una bola de fuego y un contacto brusco.

El propulsor Super Heavy también completó su regreso al Golfo de México con amerizaje controlado, tras mejoras en el filtrado de motores por los problemas de hielo del vuelo 13.

¿Por qué esta misión es tan importante?

Esta no es una prueba más. Es el salto de Starship de lo suborbital a lo orbital:

Primera carga útil real en órbita. Los 13 vuelos anteriores no tenían velocidad para quedarse orbitando y solo lanzaban simuladores que caían rápido. Ahora los 26 Starlink V3, con 10 veces más capacidad de bajada y 22 veces más de subida que los V2, sí se quedan en órbita y deben sumarse a la constelación. Es la prueba de que Starship puede trabajar como lanzador operativo. Valida la órbita baja. Para orbitar tuvo que alcanzar 28 mil km/h, donde deja de caer y empieza a caer alrededor de la Tierra. Eso demuestra que puede poner hasta 100 toneladas en órbita y hasta 200 toneladas en futuras versiones. Paso clave para la Luna. La NASA eligió a Starship como el módulo de alunizaje del programa Artemis y su director, Jared Isaacman, felicitó el vuelo. Antes de ir a la Luna, SpaceX debe probar reabastecimiento de combustible en órbita, que requerirá una docena de vuelos cisterna. Este vuelo 14 es el primer ensayo real de esa arquitectura. Reutilización y escudo térmico. La prueba ensayó el descenso horizontal y el frenado propulsado sobre el océano, paso previo a volver a atrapar la nave con los brazos de la torre Mechazilla en Starbase. Además, 3 satélites llevan cámaras para vigilar las losetas térmicas durante el reingreso, el mayor desafío técnico del programa frente al plasma. (El Heraldo de Saltillo)