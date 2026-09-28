Padres de familia bloquean la carretera Saltillo-Zacatecas; exigen intervención de la Secretaría de Educación en escuela de La Angostura

Por casi dos horas se ha mantenido bloqueada la carretera Zacatecas, a la altura del ejido La Angostura, donde padres de familia de la comunidad realizan una manifestación para exigir respuestas ante presuntos malos manejos de recursos y cuotas escolares.

Los manifestantes mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos, generando afectaciones para los automovilistas que transitan por esta importante vía.

De acuerdo con los inconformes, la protesta está relacionada con la administración de recursos de la escuela Héroes de la Angostura, ubicada en este poblado, y solicitan que se esclarezca el destino de las aportaciones realizadas por los padres de familia.

Ante la situación, elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal se mantienen en el lugar y han intentado establecer un diálogo con los manifestantes para buscar una solución y liberar la vialidad.

Los padres de familia también solicitan la intervención de la Secretaría de Educación, a fin de que se revisen los señalamientos y se esclarezca la situación al interior del plantel.

Hasta el momento, el bloqueo continúa y las autoridades permanecen en el sitio para mantener el orden y dar seguimiento a la protesta. (El Heraldo de Saltillo)