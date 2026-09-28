Garantizan en Torreón abastecimiento de agua en casa con programa de tinacos a bajo costo

Miguel Riquelme anunció próximas acciones para mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad que derivarán en mayor presión de agua potable en todos los sectores.

Torreón, Coahuila.- Con el propósito de brindar alternativas que permitan a las familias de Torreón almacenar agua de manera segura y contar con una reserva para sus viviendas, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís llevó el programa de tinacos a bajo costo a habitantes de la zona Centro. Para este año se contempla la entrega de 10 mil unidades, que se suman a las acciones que ha intensificado la administración para mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad.

El presidente municipal habló sobre la importancia de este tipo de programas, que responden a la necesidad fundamental de contar con agua suficiente para las actividades diarias. “Estamos entregando tinacos tricapa con capacidad de mil 100 litros, con un costo de 400 pesos, esto significa un ahorro sustancial de casi el 80 por ciento de su valor comercial. Esto es entonces el apoyo para una mejor administración del recurso hídrico, y a la economía familiar”, mencionó el edil.

Riquelme Solís resaltó que en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, se incrementarán los apoyos y acciones en beneficio de las familias de Torreón, para llegar a todas las colonias, barrios y ejidos. “Con esta coordinación estamos logrando muy rápido cosas que iban a tardar muchos meses, por ejemplo, la adquisición de las nuevas máquinas pavimentadoras. De esta forma, vamos a seguir en conjunto redoblando esfuerzos e inversión”.

El alcalde afirmó que su administración seguirá trabajando para que a ninguna colonia le falte agua potable y haya presión suficiente, por lo cual dijo, se tiene programado el mantenimiento de los pozos, además de la atención al drenaje sanitario para el próximo año y con ello, resaltó, en Torreón habrá un buen suministro de agua potable muy pronto.

Estuvieron además el senador Gabriel Elizondo Pérez; Verónica Martínez García, diputada federal; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Social en La Laguna; Héctor Estrada Baca, director general de Desarrollo Social; Leticia Castaño Orozco, coordinadora de sector; Marta Alicia García, beneficiaria. (El Heraldo de Saltillo)