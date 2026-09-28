La soledad y el aislamiento reducen la esperanza de vida afirma un nuevo estudio

Hasta 6 años de vida saludable es el coste que fue calculado por el estudio realizado por la universidad de Tulane en nueva Orleans, Louisiana

Louisiana, Estados Unidos.- Una investigación reciente advierte que sentirse solo o estar socialmente aislado no es solo un malestar emocional: puede recortar hasta seis años de vida saludable. El trabajo, publicado en la revista ‘Nature Communications’, pone el foco en cómo estos factores deterioran tanto la salud física como la mental, incluso cuando la persona lleva una dieta equilibrada y hace ejercicio.

No es lo mismo estar solo que sentirse solo

Aunque suelen confundirse, soledad y aislamiento no son sinónimos. El aislamiento social es un dato objetivo: tener pocos contactos o interactuar poco con otros. La soledad, en cambio, es subjetiva: la sensación de que te falta conexión, pertenencia o intimidad.

Como explica el Consejo Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, alguien puede tener una red social muy pequeña y no sentirse solo si esos pocos vínculos le bastan. Y al revés: una persona rodeada de gente todos los días puede sentirse profundamente sola si percibe esas relaciones como vacías o superficiales. Con la digitalización de la vida cotidiana, cada vez más personas caen en una de estas dos situaciones.

El precio para el cuerpo y la mente

El estudio, liderado por el Dr. Lu Qi, de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane, analizó la esperanza de vida sin enfermedad. Los resultados son contundentes.

En promedio, las mujeres que sufren soledad o aislamiento pierden 2 y medio años de buena salud física y 3 y medio años de bienestar mental. En los hombres, el golpe es diferente: pierden casi dos años de salud física, pero hasta casi 6 años de salud mental.

La brecha sugiere que los hombres son más vulnerables psicológicamente a la falta de vínculos, mientras que las mujeres, que suelen vivir más años, logran compensar parcialmente el impacto. En todo caso, el mensaje es claro: el lazo social no es un lujo, es un pilar de la longevidad y del bienestar.

Un problema que crece en América

En Estados Unidos, cerca de la mitad de los adultos dice sentirse solo, y no es un fenómeno exclusivo de la tercera edad. El cambio en la forma en que nos relacionamos con más pantallas, menos encuentros cara a cara está transformando nuestras redes de apoyo.

El trabajo subraya que la soledad actúa como amplificador de otros riesgos: depresión, ansiedad y patologías cardiovasculares, entre otros. Vivimos más años, sí, pero corremos el riesgo de vivirlos peor si no atendemos este factor.

Un costo para todos

Menos años de vida saludable se traducen en más gasto sanitario, más presión sobre los hospitales y los servicios públicos. Para las empresas, también implica menor productividad por ausentismo y por problemas de salud mental no tratados.

Los autores insisten en un punto clave: comer bien y hacer deporte ayuda, pero no compensa el daño de la soledad. Sin vínculos significativos, los hábitos saludables no son suficientes. Por eso proponen invertir en programas comunitarios, facilitar el acceso a atención psicológica y diseñar políticas que fortalezcan la cohesión social.

¿Qué podemos hacer?

En lo individual: cultivar relaciones auténticas, aprender a expresar lo que sentimos y a escuchar de verdad. No se trata de tener cientos de contactos, sino vínculos con sentido.

En lo colectivo: crear oportunidades reales de encuentro. Escuelas, empresas, ONG y gobiernos pueden impulsar espacios que generen pertenencia: desde actividades grupales y clubes de interés hasta dinámicas que fomenten la interacción en el trabajo. Pertenecer a una comunidad no solo suma años, mejora la calidad de esos años.

Una mirada más completa sobre la salud

La investigación nos obliga a repensar la salud más allá de lo físico. La soledad debe entenderse no como un simple estado de ánimo, sino como un determinante de salud pública.

La evidencia ya no deja lugar a dudas: creer que estamos bien porque comemos sano mientras nuestros lazos afectivos son frágiles es un mito. Ignorar esta realidad sólo agravará un problema que exige respuestas urgentes, humanas e integrales. (El Heraldo de Saltillo)

https://www.nature.com/articles/s41467-026-74498-8