He perdido mi paz y mi tranquilidad.- Vozinha

Ciudad de México.- Parece que no todo ha sido color de rosa para Vozinha después de la gran popularidad que ganó con Cabo Verde durante la Copa del Mundo de 2026.

El portero africano se sinceró sobre algunos de los problemas que le trajo el cambio radical de vida que vivió después de convertirse en una de las principales historias de la pasada justa mundialista.

“He perdido mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos de la que tenía antes. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere tomarse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, confesó a The Observer.

“Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no crean que hay algo que pueda hacer al respecto”, agregó.

Con 40 años, Vozinha saltó a la fama con su impresionante actuación en el debut de Cabo Verde en un Mundial, atajándole todo a una España que posteriormente se convertiría en campeona del mundo.

El veterano arquero pasó de ser un desconocido en el futbol a contar con 28 millones de seguidores en Instagram y a ser firmado por el Colo-Colo de Chile, lugar en el que no ha tenido demasiada actividad tras el Mundial.

Si pudiera, Josimar Dias cambiaría la fama para volver a tener la vida tranquila que tenía antes de la Copa del Mundo. “Para ser honesto, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, declaró. (AGENCIA REFORMA)