Saltillo vivió al máximo Combate Extremo de MMA y concierto de El Komander

De la mano de RCG Entertainment, el sábado 26 de septiembre llegó a Saltillo el evento Combate Extremo, en el que se disputaron peleas de MMA, contando también con la presentación de El Komander que conquistó al público con un concierto inolvidable.

El evento se llevó a cabo en el Lienzo Charro Profr. Enrique González Treviño y el recinto fue acomodado con un escenario y un ring ubicado en el medio del lugar.

La primera parte del evento comenzó a las 7:00 p.m y durante cinco horas el público pudo disfrutar de más de 10 peleas de MMA, destacando la participación de peleadores como Lobo Díaz, Oziel Rodríguez, Gabriel Alvarado, José “La Burra” Beltrán, Jorge “Mobi” Bracamontes, Gael “Guerrero de Dios” Reséndiz, entre otros.

Tras finalizar los combates, con un Lienzo Charro completamente lleno, El Komander y sus músicos salieron al escenario a las a las 12:20 con su tema “Borracho y Escandaloso”, comenzando así con el show.

El concierto siguió su transcurso y durante el show, El Komander interpretó sus más grandes éxitos como “Soy de Rancho”, “Que Tiene de Malo”, “El Taquicardio”, y muchas más que hicieron vibrar al máximo las emociones del público.

Además de la música, El Komander presentó un show bastante interactivo, subiendo al escenario a distintas fanáticas para tomarse fotos con él.

Finalmente, a las 2:00 a.m, El Komander concluyó el concierto, cerrando con su tema “Malditas Ganas”, lanzando gorras y playeras de su marca al público, regalándoles un momento inolvidable. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)