Un nuevo alud en Nepal deja al menos 4 muertos y 12 desaparecidos

La avalancha se produce pocas semanas después de una de las peores catástrofes naturales registradas recientemente en Nepal.

Katmandú, Nepal.- Al menos cuatro personas murieron y otras 12 permanecen desaparecidas tras un gigantesco alud registrado en el monte Himlung, en Nepal, que sepultó por completo un campamento base de escalada bajo toneladas de nieve, tierra y rocas.

El deslizamiento ocurrió en una zona remota del Himalaya, cerca de la frontera con el Tíbet, mientras trabajadores nepalíes acondicionaban el campamento para el inicio de la temporada de ascensos. El momento del derrumbe fue captado en videos que circulan en redes sociales, donde se observa con crudeza cómo una enorme masa se desprende de la montaña y se precipita hacia el cauce de un río.

De acuerdo con las autoridades de montañismo de Nepal, diez personas lograron ser rescatadas con vida. Actualmente, ocho guías de montaña especializados participan en las labores de búsqueda de los desaparecidos, aunque las tareas se han visto severamente complicadas por las fuertes lluvias, las nevadas y la escasa visibilidad que imperan en la región.

Esta tragedia no es un hecho aislado. Forma parte de un frente de mal tiempo que afecta a toda la zona y que ha provocado múltiples deslizamientos e inundaciones en Nepal, donde se mantienen activas las alertas meteorológicas.

El mismo sistema también ha causado graves daños en el norte de la India. En el estado de Uttar Pradesh, al menos 62 personas fallecieron y 46 resultaron heridas tras tres días de intensas precipitaciones que inundaron varios distritos y dañaron más de mil viviendas. Las autoridades locales suspendieron clases en varias zonas, incluida la capital estatal Lucknow, evacuaron a residentes de áreas anegadas y pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejada de ríos y arroyos. (El Heraldo de Saltillo)