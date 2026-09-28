Eleva Republica del Congo a 8 mil casos y más de 3 mil 900 los muertos por ébola

Madrid, España. -Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este lunes a más de 8 mil los casos y a más de 3 mil 900 los muertos a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país, que ha hecho saltar las alarmas internacionales por su expansión territorial durante las últimas semanas.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en su último boletín epidemiológico que hasta la fecha se han confirmado 8 mil 067 contagios y 3 mil 901 fallecidos, incluidos 78 contagios y 49 fallecidos durante las últimas 24 horas, con el epicentro situado en la provincia de Ituri.

Así, ha afirmado que en estos momentos hay 773 pacientes ingresados o en aislamiento, mientras que 2 mil 070 han recibido el alta tras superar la enfermedad, lo que sitúa la tasa de letalidad en el 48.4%. Además, la tasa de seguimiento de los contactos de los casos detectados es del 74.7%, a la baja en los últimos días.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28 mil 616 casos y 11 mil 325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RDC -que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad. (AGENCIA REFORMA Y EUROPA PRESS)