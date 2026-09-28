Mantener un empleo regular podría proteger contra el envejecimiento cerebral

Los hombres con un historial laboral irregular tenían cerebros unos siete años mayores de lo esperado, según pruebas cognitivas y las mujeres que se jubilaban anticipadamente tenían seis años adicionales de envejecimiento cerebral.

Carolina del Sur, Estados Unidos.- Tener una vida laboral intermitente en la mediana edad podría provocar un envejecimiento cerebral prematuro, según un estudio publicado en la revista ‘Alzheimer’s & Dementia’.

La investigación, que siguió durante 16 años (de 1998 a 2014) a más de 2 mil 400 estadounidenses dentro de un estudio sobre salud y jubilación, analizó si pesa más la inseguridad laboral que uno siente o su historial real de empleo.

Los hallazgos fueron contundentes:

En hombres, un historial de trabajo irregular y con interrupciones constantes se asoció con un rendimiento cognitivo equivalente al de un cerebro 7 años mayor.

En mujeres, jubilarse antes de tiempo o pasar períodos prolongados fuera del mercado laboral se tradujo en hasta 6 años extra de envejecimiento cerebral, con menor puntuación en memoria y deterioro de la función ejecutiva, que es clave para planificar y tomar decisiones.

Al finalizar el seguimiento, cerca del 30 por ciento de las mujeres y el 31 por ciento de los hombres ya presentaban deterioro cognitivo leve o demencia.

La conclusión de los autores es que la continuidad es más protectora que la sensación de seguridad. Incluso las personas que conservaban su empleo, aunque temían perderlo, tenían mejor salud cerebral que quienes tenían entradas y salidas constantes del mercado laboral.

“Nuestros resultados sugieren que la continuidad laboral, más que la seguridad subjetiva, puede ser el factor más protector para el envejecimiento cognitivo”, explicó la autora principal, Erika Beidelman, investigadora postdoctoral de la Universidad de Columbia. “Al incrustar la inseguridad laboral subjetiva dentro de las historias laborales a largo plazo, este estudio ofrece una imagen más clara de cómo se desarrollan las dimensiones del trabajo psicosocial a lo largo de décadas”.

Para Beidelman, esto tiene implicaciones directas en la prevención de la demencia: “La continuidad del empleo a lo largo de la mediana edad puede representar un factor modificable. Las políticas que apoyen el apego sostenido a la fuerza laboral y reduzcan las transiciones involuntarias pueden ayudar a promover un envejecimiento cognitivo más saludable”.

El contexto global de la estabilidad

El problema no es menor si se ve a escala mundial. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el modelo de empleo tradicional es cada vez menos representativo: sólo la cuarta parte de los trabajadores a nivel mundial tiene un contrato que no es temporal o de corta duración, es decir, una relación de empleo estable, de tiempo completo y con salario dependiente de un empleador.

Mientras el desempleo global se mantiene estable en 4.9 por ciento en 2026, la calidad y la estabilidad del empleo es el verdadero desafío.

Por qué un empleo estable protege al cerebro

Reserva cognitiva: Mantener un trabajo implica retos diarios, aprendizaje y socialización, que fortalecen las redes neuronales. Menos estrés crónico: Un sueldo y un horario fijos reducen la preocupación financiera constante, un factor que acelera el deterioro cognitivo. Estilo de vida estructurado: La estabilidad facilita mantener rutinas de sueño, alimentación y tiempo libre, fundamentales para la salud cerebral a largo plazo. (El Heraldo de Saltillo)

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.71863