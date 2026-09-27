Promueve diputado Sergio Zenón simplificar procedimientos administrativos para personas emprendedoras

En sesión ordinaria y mediante iniciativa, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez propuso fortalecer y actualizar el marco jurídico municipal, en congruencia con el nuevo modelo nacional de simplificación administrativa y digitalización. Con el propósito de que los municipios impulsen la adopción del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), así como la simplificación de trámites y la reducción de plazos para el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 64.3 % de los negocios en el país opera en la informalidad, mientras que la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 2024 identificó que el 33.7 % de las empresas encuestadas consideró que los trámites burocráticos son un factor que afecta su crecimiento, señaló el diputado.

Iniciar una actividad económica formalmente implica gestiones ante autoridades municipales. Licencias de funcionamiento, uso de suelo, permisos, autorizaciones, dictámenes y otros procedimientos pueden requerir diversos requisitos, tiempos y costos; por lo que resulta necesario avanzar hacia una administración pública que ofrezca trámites claros, accesibles, transparentes, previsibles y, en lo posible, sencillos y ágiles, advirtió Zenón Velázquez.

En este contexto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrolló la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, orientada a simplificar, homologar y digitalizar trámites relacionados con la apertura y regularización de micro, pequeñas empresas, y comercios de bajo impacto, dijo Sergio Zenón.

Por lo que hace al ámbito municipal, el SARE lleva más de dos décadas probando su eficacia para la simplificación y modernización de trámites municipales, operando elementos como una Ventanilla Única, un Formato Único de Apertura, un catálogo de giros de bajo riesgo y plazos reducidos de resolución.

La implementación permanente de un sistema de apertura rápida de empresas ya se encuentra prevista en la Ley para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila de Zaragoza. En efecto, existen antecedentes que muestran el éxito de este modelo, destacando Saltillo, Torreón y Piedras Negras, destacó Sergio Zenón.

En el caso particular de la capital coahuilense, el SARE fue reconocido en años anteriores con la más alta certificación entre 122 municipios evaluados; lo que demuestra que la simplificación de procedimientos, la reducción de requisitos y la disminución de los tiempos de respuesta se traducen en procesos más ágiles para uienes buscan iniciar o regularizar una actividad económica, concluyó Sergio Zenón Velázquez Vázquez. (El Heraldo de Saltillo)