Presenta informe de resultados el director de la Facultad de Mercadotecnia de la UA de C Unidad Sureste

Ante miembros del Consejo Directivo de la Facultad de Mercadotecnia Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, el director Iván Gaher Garnica Espinoza, presentó su primer informe de resultados correspondiente segundo periodo de gestión, comprendido de septiembre de 2025 a septiembre de 2026.

Al Auditorio del plantel, asistió el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez y la coordinadora de la Unidad Sureste (US), Eva Kerena Hernández, funcionariado universitario, directivos de Escuelas y Facultades de la US y comunidad universitaria de la Facultad.

En su mensaje, el rector felicitó y destacó el trabajo de la comunidad de la Facultad de Mercadotecnia, entre ello, la acreditación de su programa educativo que representa un reconocimiento a la calidad y actualización de su formación profesional, así como a la preparación de su planta docente, la vinculación con el sector productivo, la investigación, la infraestructura y las actividades extracurriculares.

Agregó que estos elementos permiten que sus estudiantes desarrollen las competencias y habilidades que demanda actualmente el entorno laboral, además de brindarles herramientas para emprender sus propios proyectos, en los que la Universidad acompaña para que aprovechen las oportunidades de aprendizaje y fortalezcan su preparación profesional.

Durante su informe, el director Garnica Espinoza dijo que, en materia académica, durante el periodo egresaron 80 Licenciados en Mercadotecnia, de los cuales el 97.5 por ciento concluyó sus estudios dentro de la misma generación a la que ingresó, mientras que el rezago académico se ubicó en 2.5 por ciento.

Como parte de la movilidad académica, cuatro estudiantes realizaron un intercambio en la Universidad de Granada, España, se concretó la liberación del servicio social de 53 estudiantes y 64 alumnos presentaron el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), con un índice de acreditación del 75 por ciento; en prácticas profesionales 66 estudiantes participaron en actividades relacionadas directamente con su perfil profesional, fortaleciendo también los vínculos con el sector productivo.

En el ámbito de Investigación y Posgrado, resaltó la consolidación de la Maestría en Mercadotecnia e Innovación Social, programa en el que cinco estudiantes realizaron la defensa de su tesis y otros 10 se encuentran a la espera de recibir su título, además de la participación en el 2.º Coloquio de Mercadotecnia e Innovación Social; se publicaron 10 artículos en revistas indexadas internacionales, así como tres capítulos de libro e integrantes del cuerpo académico y estudiantes obtuvieron el reconocimiento a la mejor ponencia en el 18.º Coloquio Internacional de Investigación de RIIGESDO.

En materia de responsabilidad social y sustentabilidad, la Facultad dio continuidad a los programas Agenda Ambiental y Oficina Verde, con acciones como el mantenimiento de un jardín polinizador, campañas de limpieza, recolección de tapitas y colectas de mochilas y útiles escolares, por lo anterior, en 2026 el plantel recibió la constancia correspondiente al reconocimiento Diamante, otorgado por el Gobierno del Estado de Coahuila.

El director dijo que, en el ámbito de la formación integral, se realizó la Expo Merca 2026, con visitas académicas a empresas y la participación de los grupos “Merca Green” y “Lobos en Acción”; asimismo, se llevó a cabo la edición número 35 del Simposio de Mercadotecnia, y actualmente se desarrolla la edición número 36, consolidándose como una de las actividades de mayor tradición de la Facultad.

Garnica Espinoza agregó que uno de los proyectos que distinguió este primer año de gestión fue la renovación de la identidad de la Facultad, mediante el rebranding de su logotipo, iniciativa desarrollada con la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo, con el objetivo de proyectar una imagen vinculada con el dinamismo, la creatividad, la innovación y la visión de futuro de la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)