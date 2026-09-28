Queda prensado tras chocar contra camión de pasajeros en la carretera Saltillo-Zacatecas

Con fracturas en ambas piernas y diversas lesiones terminó un hombre luego de perder el control de su vehículo y estrellarse violentamente contra la parte trasera de un camión de pasajeros que se encontraba estacionado sobre la carretera Zacatecas.

El accidente se registró la tarde de este lunes, a la altura del Rastro Municipal, en Saltillo, donde Diego Alexis de 27 años ,conductor de un automóvil Chevrolet Chevy quedó prácticamente atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad, luego de que esta terminara incrustada debajo de la parte posterior del transporte.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el operador de la ruta K6 habría sufrido una falla mecánica, por lo que decidió detenerse y estacionar el camión sobre el acotamiento para evitar poner en riesgo a otros automovilistas.

Sin embargo, el conductor del Chevrolet Chevy aparentemente no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose a gran velocidad contra la parte trasera del camión, provocando que su vehículo quedara severamente dañado y dejando al automovilista atrapado en el interior.

Ante la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y utilizaron herramienta hidráulica especializada para realizar las maniobras de rescate. Después de varios minutos de trabajo, lograron liberar al conductor, quien presentaba fracturas en ambas piernas, además de otras lesiones.

Paramédicos lo estabilizaron en el sitio y posteriormente lo trasladaron en ambulancia al Hospital General de Saltillo, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes. El conductor del transporte de pasajeros fue retenido de manera preventiva mientras se deslindan responsabilidades y se determina oficialmente cómo ocurrió el accidente.

Debido a las labores de rescate y al retiro de las unidades involucradas, el carril con dirección hacia Saltillo permaneció parcialmente afectado durante varios minutos, generándose una importante carga vehicular en la zona. (El Heraldo de Saltillo)