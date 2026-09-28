Previenen dengue en Ramos Arizpe con distintas acciones

Como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de las familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, llevó a cabo trabajos de prevención en distintos sectores de la ciudad.

En el Gimnasio Municipal fueron realizadas actividades de termonebulización con el propósito de reforzar las medidas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue en espacios de alta concurrencia.

La termonebulización es una técnica para dispersar un producto líquido —por ejemplo, un insecticida o desinfectante autorizado— en forma de una niebla muy fina, utilizando calor.

Estás acciones forman parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para mantener espacios públicos en condiciones adecuadas y atender de manera preventiva cualquier riesgo para la población.

El Gobierno Municipal destacó que se trabaja de la mano con la Secretaría de Salud, del gobierno del estado, para cuidar distintos espacios entre deportivos y de asistencia familiar para brindar mayor seguridad a las niñas, niños, jóvenes, deportistas y familias que diariamente hacen uso de estas instalaciones”, expresó.

La termonebulización permitió atender las distintas áreas del complejo deportivo mediante la dispersión del producto utilizado para el control de mosquitos, con especial atención en los espacios exteriores y puntos donde estos insectos pueden concentrarse.

Estás labores se suman a las medidas preventivas para reducir riesgos asociados al dengue y fortalecer el cuidado de la salud pública.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a las familias a contribuir desde sus hogares mediante la eliminación de recipientes y objetos que puedan acumular agua, así como mantener patios y espacios exteriores limpios, acciones que ayudan a evitar criaderos de mosquitos. (ACONTECER)