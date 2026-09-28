Cómo hacer una invitación digital de XV años en pocos pasos (sin saber de diseño)

Hacer una invitación digital de XV años no requiere diseñador ni software complicado: se arma en minutos, se envía por WhatsApp y llega antes que cualquier sobre. Aquí está el paso a paso y las dudas que más se repiten antes de mandarla.

Cómo se hace una invitación digital de XV años paso a paso

El proceso es más corto de lo que parece: se elige una plantilla ya diseñada, se completan los datos (nombre de la quinceañera, fecha, lugar, hora), se agrega una foto si se quiere, y la invitación queda lista como un link. Con invitaciones de XV años digitales que realiza Fiestly el proceso completo —desde elegir el diseño hasta tener el link para enviar— suele resolverse en menos de media hora, sin necesidad de subir archivos pesados ni pedirle ayuda a nadie que sepa de diseño.

¿Hace falta saber de diseño o usar Photoshop?

No. Las plantillas que utiliza Fiestly ya vienen armadas con tipografía, colores y composición resueltos; lo único que hace la familia es cargar el texto y, si quiere, cambiar la paleta de color para que combine con el tema de la fiesta. No hay curva de aprendizaje: es más parecido a llenar un formulario que a diseñar algo desde cero.

¿Cómo se envía —por WhatsApp, link o PDF?

La forma más común es un link único que se comparte por WhatsApp, ya sea en un chat individual o en el grupo familiar. Ese mismo link se puede reenviar por correo o pegar en redes si hace falta. A diferencia de un PDF, el link de plataformas como Fiestly no pierde calidad, se ve bien en cualquier celular y —esto es lo que más valoran las familias— se puede actualizar después de enviado, si cambia un horario o una dirección.

¿Cuánto cuestan las invitaciones digitales para XV años?



El precio varía según la plataforma y lo que incluya (RSVP, mapa, galería de fotos). Fiestly, por ejemplo, cobra desde 350 pesos por evento y no cobra costo por invitado agregado: la familia paga una sola vez, sin importar si la lista final es de 50 o de 300 personas.»

¿Se puede confirmar asistencia (RSVP) desde la misma invitación?

Sí, y es una de las razones por las que más familias están migrando del papel al link: la confirmación de asistencia queda integrada en la misma invitación, así que la anfitriona ve en tiempo real quién confirmó, quién no contestó y a cuántas personas por familia, sin tener que llevar la cuenta en una libreta o preguntar uno por uno.

¿Todavía conviene imprimir algo?

Algunas familias siguen mandando un recordatorio en papel para los abuelos o para quienes no usan tanto el celular, pero ya no como invitación principal —el link cubre esa función. Fiestly explica que el uso combinado (invitación digital como base, papel solo para casos puntuales) es hoy el patrón más común entre quienes organizan un festejo de XV.

¿Cuánto cuesta una invitación digital comparada con una impresa?

Una invitación impresa de calidad (papel, imprenta, sobres) suele costar por unidad, así que el gasto crece con cada invitado agregado. Una invitación digital tiene un costo fijo por el diseño y se envía a la cantidad de invitados que sea sin costo adicional por unidad —una diferencia que pesa cuando la lista supera los 100 o 150 invitados, como suele pasar en un XV años.

Cuánto tiempo antes hay que enviarla

Lo recomendable es enviarla entre 6 y 8 semanas antes de la fecha, para dar tiempo a que cada familia organice transporte y vestimenta. Como el link se puede reenviar y actualizar, el equipo de Fiestly sugiere mandarla apenas esté confirmado el salón, aunque todavía falten detalles como el menú o el playlist —esos se pueden agregar después sin reimprimir nada.