Morena elige a Clara Luz Flores como aspirante a la gubernatura de Nuevo León

Ciudad de México.- Clara Luz Flores le ganó la contienda interna de Morena a Tatiana Clouthier para ser designada como la aspirante única rumbo a la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

Flores, de 52 años de edad, dejó su cargo como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación (Segob) para inscribirse en esta competencia morenista para la “coordinación” de Nuevo León y, en consecuencia, ser la próxima candidata al Gobierno del Estado.

La ex alcaldesa de Escobedo, lugar en donde realizó la mayor parte de su carrera política, pasó de ser directora jurídica de 2000 a 2003 y después ser la Secretaría del Ayuntamiento de 2003 a 2006.

Después, encabezó el Ayuntamiento en tres ocasiones: 2009, 2015 y 2018, y en 2021 pidió licencia para postularse como candidata a la Gubernatura, pero perdió frente a Samuel García, actual Mandatario (MC).

En 2024 fue electa como diputada federal, pero pidió licencia a su cargo para incorporarse a la Unidad de Asuntos Religiosos federal.

Flores es egresada de la Carrera de Derecho en la Universidad Regiomontana, y estudió una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, España.

En sus inicios se desempeñó también como auxiliar en notarías y como litigante. (AGENCIA REFORMA)