Fortalecen equipo de cómputo de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UA de C

Con el objetivo de brindar herramientas necesarias para fortalecer el aprendizaje y potenciar sus habilidades tecnológicas y académicas, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, entregó 20 equipos de cómputo a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.

En la explanada del plantel, se contó con la presencia del tesorero de la UA de C, Evaristo Alférez Rodríguez; la coordinadora de Unidad Sureste, Kerena Hernández Martínez; el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera; el director de la Facultad, Carlos Eduardo Rodríguez García; el presidente de la Sociedad de Alumnos, Eduardo Sánchez Peña, así como docentes y estudiantes.

En su mensaje, el rector destacó la importancia de fortalecer la enseñanza de las matemáticas, la física y el razonamiento numérico ante los retos que enfrenta la educación básica en México y, la Facultad cuenta con fortalezas en áreas como matemática educativa y ciencia de datos, por lo que la entrega del equipo de cómputo, permitirá seguir desarrollando habilidades para la investigación y la solución de problemas.

Asimismo, Pimentel Martínez, exhortó a los estudiantes a aprovechar las herramientas y conocimientos que reciben para contribuir, desde su ámbito profesional, a mejorar la enseñanza de las ciencias exactas y enfrentar los desafíos de las nuevas generaciones.

Por su parte, el director de la Facultad, Carlos Rodríguez García, agradeció al rector por la entrega de los equipos, los cuales, señaló, son de una generación que permitirá fortalecer las actividades que se desarrollan en el plantel y serán aprovechados por la comunidad estudiantil.

Destacó que la Facultad cuenta con diversos proyectos y planes orientados a consolidar la formación de sus estudiantes, particularmente de los programas de Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Física y la Maestría en Matemática Educativa, por lo que el nuevo equipo representa una herramienta para impulsar su preparación académica y el desarrollo de sus capacidades.

Con esta entrega, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de sus escuelas y facultades, generando mejores condiciones para que las y los estudiantes desarrollen sus actividades académicas y proyectos de formación profesional. (El Heraldo de Saltillo)