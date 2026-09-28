Conquista Marcos López Camarillo tres medallas en campeonato mundial de wushu en China

Torreón, Coahuila.- El atleta coahuilense Marcos López Camarillo, originario de la Comarca Lagunera, obtuvo resultados destacados durante su participación en una competencia internacional de wushu celebrada en Hainan Haikou, China, donde consiguió dos medallas de oro y una de plata.

Con el acompañamiento del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), que dirige Antonio Cepeda Licón, el representante lagunero participó los días 25 y 26 de septiembre en este evento que reunió a más de mil 500 atletas provenientes de más de 15 países.

López Camarillo logró la medalla de oro en las modalidades de manos libres y bastón, además de una presea de plata en sable, dentro de las pruebas correspondientes a esta disciplina de origen chino.

El deportista, conocido dentro del ámbito marcial como “El Gran Dragón”, cuenta con una trayectoria respaldada por años de preparación bajo la enseñanza de su padre y maestro, el shifu Alfredo López Rodríguez, con quien ha desarrollado su formación dentro del wushu.

Actualmente, Marcos López se desempeña como instructor en el Centro Marcial Gimnasio Torreón, ubicado en la Unidad Deportiva Torreón, donde comparte sus conocimientos y experiencia con nuevas generaciones de practicantes de artes marciales.

Con estos resultados, el atleta coahuilense suma nuevos logros a su trayectoria competitiva, en la que destacan participaciones y campeonatos a nivel nacional e internacional dentro de esta disciplina. (El Heraldo de Saltillo)