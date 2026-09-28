En Saltillo, ofrecerá sommelier Alejandro Cavazos curso Toma de Vino, Cata y Maridaje

El sommelier certificado Alejandro Cavazos, de Cavaz «La Casa del Sommelier», impartirá el próximo 8 de octubre un curso en el que abordará desde la apertura y presentación de una botella hasta la selección, temperatura, almacenamiento y maridaje del vino

Para brindar a los participantes conocimientos básicos para disfrutar y elegir correctamente una botella, el sommelier certificado Alejandro Cavazos, de Cavaz «La Casa del Sommelier», impartirá un curso de vino el próximo jueves 8 de octubre de este 2026, a las 8 de la noche, en el salón Allegro Eventos, ubicado al norte de la ciudad.

Cavazos explicó que, a diferencia de una cata o una degustación convencional, el curso busca ofrecer en una sola sesión los principios fundamentales relacionados con el consumo del vino, de manera que los asistentes puedan adquirir herramientas prácticas para desenvolverse tanto en casa como en un restaurante.

«Más que hacer una cata, que hay muchas, maridajes o degustaciones hay muchos, yo aquí en una sola sesión te voy a dar los principios básicos del consumo de vino», señaló el sommelier, quien indicó que durante la actividad se explicará desde cómo abrir y presentar correctamente una botella hasta los diferentes tipos de copa, uvas y vinos.

Agregó que también se orientará a los participantes sobre cómo escoger un vino dependiendo de la ocasión, ya sea para una cena en casa, al acudir a un restaurante o para alguna celebración especial. Además, se abordarán aspectos relacionados con la forma adecuada de tomarlo, así como su almacenamiento y la temperatura que debe tener para su consumo.

«Después de tomar el curso la gente se va con otra perspectiva muy distinta a la toma de vino, por los conocimientos previos y sobre todo básicos que se les da en el curso», destacó Cavazos, al considerar que estos elementos permiten acercarse a esta bebida con mayor conocimiento y seguridad.

El curso tendrá un costo de mil 999 pesos por persona, mientras que para quienes acudan en pareja se ofrecerá una promoción de mil 499 pesos por pareja. La cuota incluye el curso, una copa de obsequio, además de una cata y un maridaje que se realizarán como parte de la experiencia de aprendizaje. Para mayores informes y reservaciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 81 15 26 16 71. (OMAR SOTO)