La sirena saltillense Ale Iturbe completa travesía de aguas abiertas en Bali

La nadadora mexicana participó en el SwimTrek Bali, donde recorrió entre 18 y 20 kilómetros durante varias jornadas y compartió la experiencia con atletas de Australia, Francia y Reino Unido

Con una distancia acumulada de entre 18 y 20 kilómetros, la nadadora saltillense Alejandra Iturbe Arellano completó el SwimTrek Bali, recorrido de aguas abiertas que durante varios días la llevó por distintos puntos de la costa de esta isla de Indonesia.

La travesía contempló sesiones de natación durante las mañanas y tardes, con recorridos por las zonas de Amed y Tulamben, donde la deportista tuvo que adaptarse a las condiciones propias del mar abierto, como las corrientes, el oleaje y la profundidad.

El programa inició con una sesión de aclimatación y posteriormente incluyó diferentes rutas, entre ellas Japanese Shipwreck, Lipah Beach, Pyramid Reef, Simon’s Squeeze y el USS Liberty, uno de los naufragios más conocidos de Bali.

A diferencia de una competencia convencional, el objetivo del recorrido no estuvo centrado en los tiempos o las posiciones, sino en vivir la experiencia de recorrer la costa mediante la natación y conocer algunos de los principales escenarios naturales de la región.

La experiencia también permitió a Iturbe Arellano convivir con nadadores provenientes de Australia, Francia y Reino Unido, con quienes compartió las diferentes jornadas en el mar.

Con su participación en SwimTrek Bali, Ale Iturbe continúa ampliando su experiencia en aguas abiertas y sumando nuevos escenarios a un recorrido deportivo que la ha llevado a nadar en diferentes partes del mundo.

«Fue un recorrido de cinco días consecutivos, nadando en aguas abiertas, son de tres a cuatro kilómetros diarios con descansos y a veces teníamos doble jornada de nadada, una en la mañana y otra. Lo que me llevo de aprendizaje de este evento es que quizás nunca puedas elegir el tamaño de las olas que debas enfrentar pero sí puedes convertirte en alguien capaz de nadarlas», compartió Alejandra Iturbe con El Heraldo de Saltillo. (OMAR SOTO)