Mantiene Gobierno de Saltillo acciones de mejora urbana

Rehabilita banquetas y realiza labores de limpieza en diferentes sectores de la ciudad

En respuesta a las peticiones ciudadanas y como parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González, el Gobierno de Saltillo mantiene diferentes trabajos de mejora urbana en diversos sectores de la ciudad.

Para mejorar el tránsito peatonal y brindar mayor seguridad, el Gobierno Municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúa con el programa de Rehabilitación de Banquetas, con trabajos sobre las aceras poniente y oriente de la calle Ignacio Zaragoza, entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, en la Zona Centro.

Asimismo, las cuadrillas mantienen las acciones de limpieza integral, deshierbe y retiro de basura en el camellón central y laterales del bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el tramo entre la calle Miguel Hidalgo y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

El alcalde Javier Díaz mantiene la atención cercana y permanente a los reportes de la población a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el 844-160-08-08, con lo que se fortalece la comunicación directa entre el Gobierno Municipal y las familias saltillenses. (El Heraldo de Saltillo)