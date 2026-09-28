Más cultura para todos los saltillenses

Se realizan eventos en diferentes escenarios de la ciudad; consulte cartelera

Como parte de la oferta cultural del mes de septiembre, en días recientes se llevaron a cabo una serie de eventos por parte del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo en diversos recintos de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, a través de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, se busca acercar estas actividades a la población con el fin de que puedan disfrutarlas.

Hace unos días se llevó a cabo en el Centro Cultural Casa Purcell la inauguración de la exposición fotográfica “Una misma sed nos une en todos los desiertos”, por parte de la fotógrafa Criss Poulaine.

A través de su trabajo, la profesional de la fotografía muestra aspectos acerca de la vida cotidiana en el ejido Porvenir de Jalpa, lo cual fue posible con el apoyo y apertura de habitantes de esta comunidad.

Esta exposición se mantiene disponible para el público en general en este recinto de la calle Miguel Hidalgo, en la zona centro de Saltillo, por lo que se invita a las personas a que asistan a apreciar las fotografías de Criss Poulaine.

Además, en el Centro Cultural Teatro García Carrillo se realizó la presentación del libro “Teatro Breve”, del escritor y dramaturgo Víctor Antero Flores, el cual forma parte de la colección Letras del Desierto.

En la presentación, además del autor, participó Luis Gatica y ambos señalaron que esta obra representa el compendio de historias campiranas que son contadas a través del diálogo.

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, invita a la población para que consulte la cartelera mensual en el Facebook oficial de esta dependencia municipal, para que asista y disfrute los diferentes eventos. (El Heraldo de Saltillo)