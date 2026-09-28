Policías municipales dan mantenimiento a la Escuela Primaria Constituyentes 1917

La jornada forma parte de las acciones de proximidad social con la comunidad

La idea era una: docentes de la Escuela Primaria Constituyentes 1917, de la colonia Bonanza, querían mejorar espacios para las niñas y los niños que ahí estudian. Por ello, contactaron a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de su página en redes sociales y solicitaron el apoyo.

Al llamado se unieron elementos de la Policía Municipal del sector, cadetes de la Academia de Policía, integrantes del Grupo de Reacción Sureste, de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito y de la Subdirección de Tránsito.

Los elementos deshierbaron patios y pasillos; desazolvaron jardineras, podaron ramas y arbustos e hicieron una limpieza general de las áreas donde las niñas y los niños juegan.

Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito, dijo que la jornada es parte de un amplio programa de proximidad social que tiene el objetivo de generar cercanía y reforzar lazos de confianza con la comunidad. “Que se vea a una policía cercana, a la que se le puede hablar, proponer y participar en conjunto, es un proyecto de largo plazo que ha dado resultados.

“La instrucción de nuestro alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix es mantenernos cercanos porque es una de las maneras de mejorar cada vez más la seguridad”, explicó Morales Hernández.

Informó que, además de estas actividades, acuden a los distintos planteles educativos, de todos los niveles, con charlas de prevención sobre delitos y tipos de violencia. “En Saltillo trabajamos todos los días para continuar como la capital más segura del país”, agregó.

El director de Proximidad Social y Prevención del Delito puso a disposición de los planteles escolares el teléfono 844.311.7476 para conocer y agendar las pláticas disponibles. (El Heraldo de Saltillo)