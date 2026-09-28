Todo listo para la Convención Nacional de CANACINTRA Coahuila Sureste 2026

El presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, dijo que ese organismo se encuentra trabajando en los últimos preparativos para lo que será la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales que tendrá lugar en Saltillo los días 21, 22 y 23 de octubre, misma que representa el encuentro empresarial más importante de la industria de la transformación, en el que líderes industriales, empresarios, autoridades y especialistas se unirán para impulsar el sector productivo del país.

En este encuentro se espera la asistencia de más de 800 convencionistas nacionales y más de 3 mil visitantes provenientes de 76 delegaciones, los que representan a un total de 14 sectores y 104 ramas de la industria, los que tomarán parte en actividades como conferencias, networking, exposiciones y encuentros de negocio, además de otros eventos culturales y de convivencia.

“Ya estamos en los últimos detalles, estamos terminando de confirmar a los últimos conferencistas que son gente de muy alto nivel, son conferencias en los temas de competitividad y productividad, de economía circular, de Inteligencia Artificial, tendremos un panel con las principales armadoras de la región, Daimler, Stellantis y GM, con temas de innovación y de tecnología, son pláticas de mucho valor y acompañado de esto también la parte cultural y de turismo”, señaló.

Señaló que en esta convención nacional, serán fundamentales los temas de capacitación y actualización en diferentes áreas de la industria y el mundo empresarial, por lo que se contará con un grupo de conferencistas de primer nivel que abordarán dichos temas.

Entre estos expositores destaca la participación de Jesús Aguilar, del Rochester Institute of Technology New York, con la conferencia “Industria Inteligente: El poder de la IA en la competitividad”, así como de Gustavo Varela, líder global de Mejora Continua con el tema Productividad Estrátégica: Transformando la operación en resultados”, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con la conferencia “Expectativas Económicas y Políticas de México para 2027”, así como también del destacado comunicador Alberto Peláez con la conferencia “¿De qué te quejas”?

Además destaca también el panel “La visión OEM (Original Equipment Manufacturer), que contará con la participación del secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, así como de Jorge Elías Ruede, director del Centro Regional de Ingeniería Toluca GM de México, Érick Cortés Escobedo, gerente senior corporativo de Digitalización y Manufactura de Daimler México y Marcela Verzillo, Vicepresidenta de Ingeniería de Stellantis.

“Tendremos también nuestra exposición y encuentro de negocios, creo que esa es una parte muy importante de esta convención por que buscamos que todos los convencionistas nacionales y locales que también participen puedan generar oportunidades de negocio con muchos de los compradores que tendremos, locales y también nacionales provenientes de Puebla, Aguascalientes, Torreón, Monclova y que sin duda serán un fuerte atractivo para la gente que quiera venir a hacer negocio, que quiera venir a escuchar las conferencias y también a conocer la ciudad de Saltillo”, señaló Arturo Reveles.

“Creo que la parte de capacitación será de suma importancia toda vez que se abordarán temas que están en boga pero no siempre los traemos vigentes, cono son los últimos cambios en el tema de inteligencia artificial, lo que está haciendo la industria automotriz en el tema tecnológico, viene gente que otras partes de México a este panel eso le da mucho valor agregado a los convencionistas al actualizarse en todos los temas que tengan que ver con el sector empresarial”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)