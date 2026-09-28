Ofrece presunto comprador de AHMSA reactivación de la empresa ¡y agua para todo Coahuila!

«Les ofrezco agua, vamos a hacer un río, un canal, ¿por qué?, porque el desierto de Coahuila antes era mar por eso hay bisontes y había bisontes y vamos a recuperar el agua para todo Coahuila” dijo Arturo Domínguez en redes sociales

José Arturo Domínguez Arteaga, el presunto comprador de Altos Hornos de México, se presentó en redes sociales para prometer junto a la reactivación de la acerera resolver el problema del agua en Monclova.

En un video de un minuto 31 segundos subido a una cuenta de Instagram atribuido a la empresa CIESA Siderúrgica, perfil creado hace dos días, Domínguez aseguró no ser un prestanombres y contar con planes serios para la empresa.

«Compañeros de Monclova, Coahuila, habla Arturo Domínguez, ya me conocen, estoy en mi casa, este es mi título de Japón de maestría en siderúrgica», dijo.

«Les quiero confirmar que la inversión de Altos Hornos no es ni para los acreedores ni para el gobierno, sino es para volver a Monclova la planta más productiva de acero en el mundo. Tu servidor habla cinco idiomas, conozco todas las acereras más importantes, de Luxemburgo, Italia, Inglaterra, Alemania. No soy un improvisado ni soy prestanombres de nada».

El pasado viernes 25 de septiembre, Domínguez presentó la única oferta efectiva: mil 400 millones de dólares por AHMSA y MINOSA. Pero no depositó antes la garantía de seriedad por 56.4 millones de dólares, ni acreditó con documentos la disponibilidad de los recursos.

«Les voy a demostrar en poco tiempo cómo subimos a Monclova, ¿qué les puedo ofrecer?, escuelas, hospitales y tanta cosa», dijo el presunto comprador.

«Les ofrezco agua, vamos a hacer un río, un canal, ¿por qué?, porque el desierto de Coahuila antes era mar por eso hay bisontes y había bisontes y vamos a recuperar el agua para todo Coahuila, no la vamos a andar vendiendo a los güeros ni a ningún otro lugar. Cuídense mucho, nos vemos pronto».

Durante la audiencia de subasta, la jueza le concedió 10 días hábiles para efectuar el depósito de garantía. Por ahora, AHMSA todavía no está vendida. (AGENCIA REFORMA)