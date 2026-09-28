Flor y Canela celebrará 25 años con arte, música y literatura en Saltillo

El espacio ubicado en Paseo Capital, entre Allende e Hidalgo, en el Centro Histórico de Saltillo, prepara durante octubre una serie de actividades para conmemorar su 25 aniversario, con conciertos, talleres, presentaciones literarias y encuentros culturales

El restaurante y café Flor y Canela celebrará durante octubre de este 2026 su 25 aniversario con una programación especial que reunirá música, literatura, arte y actividades para el público saltillense, como parte de una serie de eventos preparados para recordar la trayectoria de este espacio ubicado en Paseo Capital, entre las calles Allende e Hidalgo, en el Centro Histórico de Saltillo.

La agenda contempla actividades desde los primeros días del mes, entre ellas la presentación del guitarrista cubano José Olivera Jr., programada para el viernes 2 de octubre, así como un concierto del Cuarteto Latinoamericano, acompañado por Luis Torres en el oboe y música de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, el sábado 3 de octubre. También se contempla la proyección del cortometraje documental Gertrudis Blue, de la cineasta coahuilense Patricia Carrillo.

Para quienes buscan actividades participativas, el programa incluye un taller de alfarería con Estefanía Ramírez, además de un taller de kokedamas impartido por Plantonio, en el que los asistentes podrán aprender la técnica japonesa de las llamadas «bolas de musgo». Estas actividades forman parte de la propuesta de Flor y Canela para combinar expresiones artísticas con espacios de convivencia.

La literatura también tendrá presencia con la lectura colectiva «Yo Soy Arte Saltillo», encabezada por Jessica Villarreal, el jueves 15 de octubre, mientras que el jueves 22 se realizará la presentación del libro Gangrena, de Eduardo González, obra que aborda mediante poemas temas como el paso del tiempo, una infancia violenta, la culpa religiosa, los deseos, las relaciones tóxicas y la exclusión.

En el apartado musical, la programación continuará con una tocada callejera de Marcel Diamon el domingo 18 de octubre, mientras que el viernes 23 se presentará la cantautora argentina Fernanda Parranda. Para el domingo 25 está previsto un «Domingo de Reggae» con Roots Mafia, además de otras actividades como Coffee Rave y una cena para el staff y colaboradores. La cartelera completa podrá consultarse en las redes sociales oficiales de este emblemático establecimiento.

«Por mucho tiempo Flor y Canela fue de las primeras cafeterías en el Centro Histórico de Saltillo, fundada en 2001 por Roxana Silva e Iván Guerguiev se convirtió en un lugar emblemático, mágico, y con una atmósfera muy especial, a mí me tocó recibirlo en diciembre del 2012 y desde entonces ha sido un camino lleno de muchísimas sorpresas, hemos tenido que reinventarnos más de una vez, hemos tropezado y vuelto a levantar, pero sin duda ha sido una gran aventura», rememoró Berenice Meza Valdés, propietaria del lugar. (OMAR SOTO)