Habrá este sábado 3 de octubre Feria de Bienestar Animal en el estacionamiento de Parque Centro

El Centro de Bienestar de los Seres Sintientes de Saltillo (CEBISS) informó que este sábado 3 de octubre tendrá lugar la Feria de Bienestar Animal en la que se llevarán a cabo labores de esterilización para perros y gatos, además de ofrecerse también otros servicios para estos animales de compañía, con el objeto de promover la tenencia responsable y evitar la reproducción sin control de estos últimos.

Dicho evento tendrá lugar en el estacionamiento de Parque Centro, siendo el costo simbólico de esta operación de 203 pesos, además de llevarse a cabo también la aplicación de vacuna antirrábica y servicios de desparasitación de manera totalmente gratuita.

La jornada se realizará de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y el cupo es limitado, por lo que se recomienda a los propietarios de mascotas efectuar en estos días su registro para que alcancen lugar y puedan esterilizar a sus mascotas, además de separar su lugar mediante mensaje de WhatsApp al número 844 881 97 35.

Además, se pide a los propietarios como requisito llevar en ayunas con un mínimo de 8 horas a sus perros o gatos, los que deberán ser mayores de seis meses, además de que no se aceptarán animales que estén lactando y los propietarios deberán llevar sus jaulas transportadoras, en el caso de los gatos, y también cobijas para colocar ahí a los seres sintientes una vez anestesiados y operados. (ÁNGEL AGUILAR)