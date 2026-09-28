SI ES ESPAÑOL

Confirmado; tal cómo lo adelantamos la víspera, queda confirmado que el senador morenista LUÍS FERNANDO SALAZAR si tiene la doble nacionalidad: la mexicana y la española. Pero él mismo también confirmó que este martes, en la sesión del Senado, va a votar a favor de la reforma de ley que impedirá que quien tenga esa condición pueda ser presidente de la República, gobernador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Luís Fernando dice que, en todo caso, para mantener vigentes sus aspiraciones de contender por la gubernatura de Coahuila, estaría dispuesto a renunciar a su nacionalidad española y conservar tan sólo la mexicana. Después de todo, si Albert Einstein renunció no una, sino dos veces a la nacionalidad alemana, ¿por qué no habría él de hacer lo mismo? Y seguramente en el mismo canal estará la tammbién senadora CECILIA GUADIANA, así es que por más que quiera, ALFONSO CEPEDA SALAS no podrá cantar victoria todavía.

PRIMERO LAS ALCALDÍAS

Pero para esa elección todavía faltan muchos años. La que ya está en puerta es la de alcaldes, y para esa en Morena ya se están preparando para levantar las “encuestas” con las que habrán de definir en noviembre a sus candidatos y candidatas en cada uno de los 38 municipios. Y es aquí dónde se pone interesante la cosa, porque los morenistas que aspiran a contender ya andan de la greña, cómo acostumbran.

En Saltillo se menciona que en la encuesta aparecerán los nombres de CECILIA GUADIANA, ALEJANDRA SALAZAR, ANTONIO “TONY” CASTRO, ALBERTO HURTADO e, inclusive, se afirma que podría haber un “caballo negro” en la persona de ARMANDO GUADIANA MANDUJANO, hermano menor de Cecilia.

Y en el caso de Torreón la lista la encabeza LUÍS FERNANDO SALAZAR, pero también aparecen los nombres de SHAMIR FERNÁNDEZ, CINTIA CUEVAS y SHAMIR FERNÁNDEZ.

En ambos municipios los morenistas ya van tarde, porque el PRI ya tiene más que definido que JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ y MIGUEL RIQUELME serán sus abanderados para buscar la reelección, y ninguno de los dos está de brazos cruzados esperando a ver quién le ponen enfrente. Lejos de ello, ambos andan en lo suyo, trabajando y dando resultados, cada vez con una mayor aprobación a su gestión por parte de la gente.

100 MIL VISITANTES

Estamos a menos de un mes de la celebración del “Rodeo Saltillo”, evento al cual, de acuerdo con cifras de la secretaria de Turismo CRISTINA AMEZCUA, podrían llegar a Saltillo hasta 100 mil visitantes. Así es que los hoteleros, dueños de alojamientos Airbnb y restauranteros ya se deben estar preparando para recibirlos a partir del 15 de octubre, porque este evento traerá más derrama económica a la ciudad que la que hubo durante el Mundial.

¿UN MITÓMANO EN AHMSA?

Vaya que causó revuelo el extraño video que difundió en redes sociales el “ganador” de la subasta de Altos Hornos de México, ARTURO DOMÍNGUEZ ARTEAGA, quien dio la impresión de que algo no está del todo bien con su personalidad. De entrada, eso de andar presumiendo que supuestamente habla cinco idiomas y que tiene un título de maestría en siderúrgica obtenido en Japón, es información irrelevante que nada tiene que ver con el importante proceso que se está llevando a cabo.

Pero además, salir a decir que va a construir un río para darle agua a todo Coahuila sonó a fantasía pura. ¿No estaremos acaso frente a un mitómano? Lo importante ahora es que efectúe el depósito de garantía de 56 millones de dólares y que pague los 1 mil 400 millones de dólares que ofreció en la subasta. Fuera de eso, a nadie le importa cuántos idiomas habla y cuántos títulos tiene este misterioso señor. Ojalá que la supuesta venta no termine frustrándose una vez más.

SEGUIRÁN EN LA CÁRCEL

Este lunes la Fiscalía General de la República consiguió que un juez decretara la vinculación a proceso del ex secretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías “N”, su esposa y tres personas más, acusados de su posible participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Por lo pronto, a todos los presuntos implicados en el desvío de recursos de SIMAS Torreón, el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para la investigación complementaria, así es que de entrada ya se puede dar cómo un hecho que pasarán la Navidad tras de las rejas.

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