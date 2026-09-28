A LA BÁSCULA

Resultados y compromiso

La ceremonia realizada el pasado viernes en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, es mucho más que una entrega de patrullas, armamento y cartuchos para las corporaciones policiacas municipales. El mensaje enviado por el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, es mucho más profundo para la seguridad y la tranquilidad de las familias laguneras.

El mensaje es muy claro: la coordinación y el trabajo en equipo expresado y manifestado por mandatario estatal y presidente municipal, y demostrado en los hechos, ha permitido alcanzar los resultados que hoy se tienen, Coahuila como el estado más seguro para vivir, con el más alto porcentaje ciudadanos que se sienten seguros en el lugar donde viven; y con Torreón en el top ten de las ciudades más seguras de todo el país, y en esos logros es fundamental el aporte de los ciudadanos, además de la coordinación con instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

En dos diferentes momentos, Riquelme Solís, subrayó un par de frases: Que haber alcanzado estos logros no es producto de la casualidad ni de la buena suerte; y que estas no son condiciones que hayan aparecido de la noche a la mañana.

El que Coahuila esté calificado como el estado más seguro del país, es resultado de instituciones sólidas, inversión en seguridad y la coordinación permanente con los 38 municipios, y entre las corporaciones estatales y federales, y sobre todo de la gente, que siempre ha estado dispuesta a cerrar filas con las autoridades, para proteger a lo que más se quiere, nuestras familias y su patrimonio.

Sin dar mayores detalles, el alcalde torreonense dijo que las comparaciones son odiosas, pero sí muy necesarias en la agenda pública, para distinguir las promesas de los resultados, entre improvisación y planeación, y entre las ocurrencias y la estrategia sustentada en la coordinación y la constancia. “Cuando vemos lo que sucede en otras regiones del país, comprendemos más y mejor el enorme valor de la paz, la estabilidad y la tranquilidad que hemos construido día tras día en Torreón y en Coahuila”.

Como parte de ese trabajo en equipo y coordinado entre estado y municipio, la entrega que se hizo el pasado viernes, fue de 40 nuevas patrullas, 300 nuevas armas entre cortas y largas, así como 250 mil cartuchos, fue una inversión de 70 millones de pesos, con aporte ‘micha y micha’, es decir, 35 millones aportados por el estado y 35 millones por el municipio.

De esta manera, Torreón vio incrementado el parque vehicular de la dirección de Seguridad Pública en un 16 por ciento, al pasar de 250 a 290 unidades, que se incorporarán a los diferentes agrupamientos, a la Policía Municipal, al Grupo de Reacción, a la Unidad Canina, a la Unidad Violeta, a la Unidad de Prevención del delito y las Adicciones y al Grupo de Proximidad Social.

Todo ello, se traduce en más presencia en las calles, vigilancia preventiva, capacidad de respuesta para la protección de las familias torreonenses.

Riquelme Solís refrendó el compromiso de no bajar la guardia en materia de seguridad pública, y preservar lo que se ha logrado construir en muchos años, lo que debe ser valorado por todos. Parafraseando al empresario Carlos Fernández, destacó lo que cuesta perder la tranquilidad que puede suceder en un instante, pero el enorme esfuerzo que representa recuperarla, como ya ha ocurrido con nuestro estado y nuestro municipio.

Y en ese rubro, Miguel Riquelme sabe de lo que está hablando, después de que Torreón –y lo recordó Manolo Jiménez, que algún día estuvo entre las cinco ciudades más violentas e inseguras del mundo, y ahora está en el top ten pero en otro rubro, entre las cinco ciudades más seguras del país-, y en su primera administración como alcalde torreonense, le tocó la pacificación de la ciudad, y como cabeza regional, de toda la Comarca.

La seguridad, dijo Manolo Jiménez, no es como la construcción de un puente o una carretera, que tiene fecha de conclusión y se termina la obra. En la seguridad, no se puede bajar los brazos nunca, no se pueden echar las campanas al vuelo así se tengan hoy los resultados que se han alcanzado. Pero para Torreón, esa coordinación entre gobernador y alcalde, ese trabajo en equipo, el mensaje es que la seguridad seguirá siendo la punta de lanza para el desarrollo de nuestra gente, porque esa es la piedra angular para la inversión, la generación de empleo, el emprendedurismo, y para la tranquilidad de nuestras familias.

En la misma medida que representan los resultados obtenidos, del mismo tamaño es el compromiso para mantener estos niveles de seguridad.

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X= @JulianParraIbarra